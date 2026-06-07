مستحقات «معالي» تهدّد الزمالك بعقوبة جديدة .. وتحركات عاجلة للحل

كشف الإعلامي هاني حتحوت عن تفاصيل تحركات نادي الزمالك لحل أزمة المستحقات المالية الخاصة بالمغربي عبد الحميد معالي، لاعب الفريق، قبل تعرض النادي لعقوبة جديدة تتمثل في إيقاف القيد.

وبحسب ما كشفه حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورت»، بدأ مسؤولو الزمالك التواصل مع اللاعب من أجل التوصل إلى تسوية بشأن مستحقاته المالية المتأخرة، والتي تُقدر بنحو 900 ألف دولار، حيث تُجرى مفاوضات لمنحه جزءًا من مستحقاته وجدولة الجزء المتبقي.

وأشار إلى أن اللاعب أبدى مرونة خلال المفاوضات، إلا أن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

وأوضح حتحوت أن جون إدوارد، المدير الرياضي للزمالك، كان قد تواصل مع رئيس اتحاد طنجة في فبراير الماضي، واقترح إعارة معالي إلى النادي المغربي، على أن يتحمل الزمالك سداد المبالغ المتفق عليها، قبل عودة اللاعب إلى القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

وأضاف أن الأزمة المالية التي مر بها الزمالك حالت دون الوفاء بالالتزامات المالية التي تم الاتفاق عليها سابقًا، وهو ما دفع جون إدوارد إلى التأكيد لرئيس اتحاد طنجة أحقيته الكاملة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.

واختتم حتحوت تصريحاته بالتأكيد على وجود وفد من نادي الزمالك في المغرب حاليًا، برئاسة عبد الرحمن إسماعيل، مدير التعاقدات، من أجل إنهاء أزمتي صلاح مصدق وعبد الحميد معالي، بالإضافة إلى تسوية الأمور العالقة مع نادي اتحاد طنجة.