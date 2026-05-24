هاني حتحوت: «بيزيرا» يرغب في الاستمرار مع الزمالك رغم العروض الخارجية

كشف الإعلامي هاني حتحوت، نقلًا عن مصدر مُقرّب من بيزيرا لاعب الزمالك، أن اللاعب يرغب في الاستمرار مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الأولوية لديه هي البقاء مع الفريق.

وأوضح المصدر في تصريحات لبرنامج مودرن سبورتس على قناة Modern mti، أن بيزيرا تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية، لكنه لم يدخل في مفاوضات مع أي نادٍ، بسبب رغبته في مواصلة مشواره مع الزمالك.

وأضاف أن اللاعب يشعر بحالة من الراحة داخل الفريق، كما أن علاقته القوية بجماهير الزمالك تُعد من أبرز أسباب تمسكه بالاستمرار.

وأشار المصدر إلى أن أبرز العروض التي وصلت للاعب كانت من نادٍ إماراتي وآخر سعودي.