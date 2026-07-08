قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة مواطن بالشرقية حزنًا على خسارة المنتخب الوطني المصري
إيران .. دوي انفجارات عدة في مدينة بوشهر والمناطق المحيطة بها
رقص مثير.. التحفظ على هاتف صانعة محتوى متهمة بنشر الفسق والفجور
قبل السفر.. اعرف مواعيد القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" اليوم
انطلاق فعاليات التدريب العسكري "العقاب الذهبى" بمشاركة القوات الخاصة المصرية والتركية
محمد صلاح يعقد اجتماعا مع لاعبي المنتخب بعد وداع كأس العالم
دعاء يريح الأعصاب.. ردده يطمئن بالك ويُشرح صدرك
المنتجة سارة خليفة أمام المحكمة بسبب تصنيع المخدرات .. وهذه عقوبتها بالقانون
من هدّاف إلى قائد مشروع.. كيف أعاد محمد صلاح كتابة حكايته في كأس العالم بين روسيا 2018 ومونديال 2026؟
نحتفظ بحق الرد .. أول تعليق من الكويت على الهجوم الإيراني ضد أراضيها
لن نستسلم.. قاليباف يتهم الولايات المتحدة بانتهاك مذكرة التفاهم
الأمين العام للناتو: الهجمات الإيرانية على السفن التجارية تمثل انتهاكا لوقف إطلاق النار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير يكتب التاريخ في المونديال.. حارس مصر ينضم إلى نادي الأربعة الكبار بإشادة رسمية من فيفا .. إيه الحكاية؟

مصطفي شوبير
مصطفي شوبير
محمود أحمد

رغم انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 بخسارة درامية أمام الأرجنتين في دور الـ16 فإن البطولة شهدت ميلاد بطل جديد في حراسة المرمى بعدما خطف مصطفى شوبير الأنظار بأداء استثنائي جعله واحدًا من أبرز نجوم النسخة الحالية وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كأس العالم.

ولم يكن خروج الفراعنة كافيًا لحجب الضوء عن حارس المنتخب الوطني بعدما خصه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإشادة رسمية مؤكدًا أن شوبير أصبح رابع حارس فقط في تاريخ البطولة ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم وهو إنجاز لم يحققه سوى ثلاثة حراس على مدار أكثر من تسعة عقود من عمر البطولة.

ونشر "فيفا" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رسالة خاصة قال فيها:

"إنجاز يُكتب بحروف من ذهب لمصطفى شوبير.. رابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة."

نادي النخبة في تاريخ كأس العالم

بإنجازه التاريخي انضم مصطفى شوبير إلى قائمة استثنائية تضم أربعة أسماء فقط في تاريخ كأس العالم وهم:

البولندي يان توماشيفسكي (1974)

الأمريكي براد فريدل (2002)

البولندي فويتشيك تشيزني (2022) 

المصري مصطفى شوبير (2026) 

ويبرز هذا الرقم حجم الإنجاز خاصة أن البطولة شهدت مشاركة مئات حراس المرمى عبر تاريخها بينما لم ينجح سوى أربعة فقط في تحقيق هذا الرقم الفريد.

تألق أمام ميسي

وجاءت أبرز لحظات شوبير في مواجهة الأرجنتين عندما تصدى لركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 20 ليحرم قائد بطل العالم من التسجيل ويمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة خلال المباراة.

ولم يكن هذا المشهد الوحيد الذي عكس شخصية الحارس المصري إذ واصل التألق أمام هجوم أرجنتيني يضم ميسي ولاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز وأنقذ أكثر من فرصة محققة أبقت الفراعنة في المقدمة حتى الدقائق الأخيرة.

أرقام تؤكد قيمة الأداء

ورغم استقبال شباكه ثلاثة أهداف في النهاية فإن أرقام المباراة كشفت عن الأداء الكبير الذي قدمه الحارس المصري.

وخلال اللقاء أمام الأرجنتين حقق شوبير:

لعب 90 دقيقة كاملة.

تصدى لـ4 كرات.

أنقذ 3 فرص من داخل منطقة الجزاء.

تصدى لركلة جزاء.

أبعد الكرة 3 مرات.

كما كان صاحب الفضل الأكبر في بقاء المنتخب المصري متقدمًا لفترات طويلة أمام حامل اللقب بعدما تصدى لرأسية أليكسيس ماك أليستر ثم أبعد انفرادًا خطيرًا لخوليان ألفاريز إلى جانب تصديه التاريخي لركلة جزاء ميسي.

بطولة صنعت اسم شوبير

ولم يكن تألق شوبير مقتصرًا على مباراة الأرجنتين إذ قدم مستويات مميزة طوال البطولة ففي دور المجموعات لعب دورًا حاسمًا في تعادل مصر مع إيران بعدما تصدى لركلة جزاء قبل أن يكرر الإنجاز نفسه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي ليصبح أول حارس مصري يحقق هذا الرقم في تاريخ كأس العالم.

كما ساهم بشكل مباشر في عبور منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تألق أمام أستراليا في مواجهة حسمتها ركلات الترجيح وفرض نفسه واحدًا من أفضل حراس البطولة.

إشادة من ميدو

ولم يقتصر الثناء على الاتحاد الدولي لكرة القدم إذ أشاد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" بالمستوى الذي قدمه الحارس الشاب.

وقال ميدو: "وأنا بتفرج على المباراة كنت فخورًا بمصطفى شوبير.. مصر كسبت حاجات كتير في البطولة لكن أهم مكسب هو أنها اكتشفت بطلاً وحارسًا يمكن الاعتماد عليه لمدة 15 سنة مقبلة."

وتعكس كلمات ميدو حجم الانطباع الذي تركه شوبير بعدما تحول خلال أسابيع قليلة من حارس واعد إلى أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني.

منتخب مصر كأس العالم 2026 الأرجنتين مصطفى شوبير فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم براد فريدل ميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

الدواجن

انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الأربعاء

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

مباراة منتخب مصر والارجنتين

هاشتاج «مهزلة حكم مصر والأرجنتين» يتصدّر «إكس» بعد خروج الفراعنة من كأس العالم

جوزيه مورينيو

النهاية حُسمت مُسبقًا.. تصريحات نارية من مدرب ريال مدريد حول مباراة مصر والأرجنتين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ناقد رياضي: منتخب مصر تفوق فنيًا على الأرجنتين.. وخرج بهدف غير شرعي

منتخب مصر

ناقد: منتخب مصر قدم بطولة كبيرة.. والتحكيم حرمنا من التأهل إلى ربع النهائي

الدواجن

احذر هذا النوع من الدواجن.. البيطريين تفجر مفاجأة

بالصور

اضطراب ما بعد الصدمة .. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟
اضطراب ما بعد الصدمة.. لماذا يبقى الدماغ في حالة خوف بعد انتهاء الخطر؟

السرطان دون أعراض .. لماذا يكتشفه الأطباء بالصدفة؟

السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض
السرطان دون أعراض

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟.. أطباء نفسيون يُفسرّون الأسباب

لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب
لماذا لا تشعر بالراحة في الإجازة؟ أطباء نفسيون يفسرون الأسباب

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد