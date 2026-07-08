مصطفى شوبير يكتب التاريخ في المونديال.. حارس مصر ينضم إلى نادي الأربعة الكبار بإشادة رسمية من فيفا .. إيه الحكاية؟

رغم انتهاء مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 بخسارة درامية أمام الأرجنتين في دور الـ16 فإن البطولة شهدت ميلاد بطل جديد في حراسة المرمى بعدما خطف مصطفى شوبير الأنظار بأداء استثنائي جعله واحدًا من أبرز نجوم النسخة الحالية وكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات كأس العالم.

ولم يكن خروج الفراعنة كافيًا لحجب الضوء عن حارس المنتخب الوطني بعدما خصه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإشادة رسمية مؤكدًا أن شوبير أصبح رابع حارس فقط في تاريخ البطولة ينجح في التصدي لركلتي جزاء خلال نسخة واحدة من كأس العالم وهو إنجاز لم يحققه سوى ثلاثة حراس على مدار أكثر من تسعة عقود من عمر البطولة.

ونشر "فيفا" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" رسالة خاصة قال فيها:

"إنجاز يُكتب بحروف من ذهب لمصطفى شوبير.. رابع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لركلتي جزاء في نسخة واحدة."

نادي النخبة في تاريخ كأس العالم

بإنجازه التاريخي انضم مصطفى شوبير إلى قائمة استثنائية تضم أربعة أسماء فقط في تاريخ كأس العالم وهم:

البولندي يان توماشيفسكي (1974)

الأمريكي براد فريدل (2002)

البولندي فويتشيك تشيزني (2022)

المصري مصطفى شوبير (2026)

ويبرز هذا الرقم حجم الإنجاز خاصة أن البطولة شهدت مشاركة مئات حراس المرمى عبر تاريخها بينما لم ينجح سوى أربعة فقط في تحقيق هذا الرقم الفريد.

تألق أمام ميسي

وجاءت أبرز لحظات شوبير في مواجهة الأرجنتين عندما تصدى لركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي في الدقيقة 20 ليحرم قائد بطل العالم من التسجيل ويمنح منتخب مصر دفعة معنوية كبيرة خلال المباراة.

ولم يكن هذا المشهد الوحيد الذي عكس شخصية الحارس المصري إذ واصل التألق أمام هجوم أرجنتيني يضم ميسي ولاوتارو مارتينيز وخوليان ألفاريز وأنقذ أكثر من فرصة محققة أبقت الفراعنة في المقدمة حتى الدقائق الأخيرة.

أرقام تؤكد قيمة الأداء

ورغم استقبال شباكه ثلاثة أهداف في النهاية فإن أرقام المباراة كشفت عن الأداء الكبير الذي قدمه الحارس المصري.

وخلال اللقاء أمام الأرجنتين حقق شوبير:

لعب 90 دقيقة كاملة.

تصدى لـ4 كرات.

أنقذ 3 فرص من داخل منطقة الجزاء.

تصدى لركلة جزاء.

أبعد الكرة 3 مرات.

كما كان صاحب الفضل الأكبر في بقاء المنتخب المصري متقدمًا لفترات طويلة أمام حامل اللقب بعدما تصدى لرأسية أليكسيس ماك أليستر ثم أبعد انفرادًا خطيرًا لخوليان ألفاريز إلى جانب تصديه التاريخي لركلة جزاء ميسي.

بطولة صنعت اسم شوبير

ولم يكن تألق شوبير مقتصرًا على مباراة الأرجنتين إذ قدم مستويات مميزة طوال البطولة ففي دور المجموعات لعب دورًا حاسمًا في تعادل مصر مع إيران بعدما تصدى لركلة جزاء قبل أن يكرر الإنجاز نفسه أمام الأرجنتين في ثمن النهائي ليصبح أول حارس مصري يحقق هذا الرقم في تاريخ كأس العالم.

كما ساهم بشكل مباشر في عبور منتخب مصر إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه بعدما تألق أمام أستراليا في مواجهة حسمتها ركلات الترجيح وفرض نفسه واحدًا من أفضل حراس البطولة.

إشادة من ميدو

ولم يقتصر الثناء على الاتحاد الدولي لكرة القدم إذ أشاد الإعلامي أحمد حسام "ميدو" بالمستوى الذي قدمه الحارس الشاب.

وقال ميدو: "وأنا بتفرج على المباراة كنت فخورًا بمصطفى شوبير.. مصر كسبت حاجات كتير في البطولة لكن أهم مكسب هو أنها اكتشفت بطلاً وحارسًا يمكن الاعتماد عليه لمدة 15 سنة مقبلة."

وتعكس كلمات ميدو حجم الانطباع الذي تركه شوبير بعدما تحول خلال أسابيع قليلة من حارس واعد إلى أحد أبرز نجوم المنتخب الوطني.