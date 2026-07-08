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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
آية التيجي

تعد مخبوزات بالشوكولاتة من أشهى المعجنات التي يفضلها الكبار والصغار، إذ تمتاز بقوامها الهش وحشوتها الغنية بالشوكولاتة، وتناسب وجبة الإفطار أو العشاء، كما يمكن تقديمها بجانب المشروبات الساخنة.

ويقدم الشيف محمد حامد طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة بخطوات سهلة ومكونات متوفرة في المنزل، للحصول على مخبوزات ناجحة بطعم المخابز.

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
 

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

المقادير:
لتجهيز الخميرة:
2 ملعقة كبيرة خميرة.
ملعقة كبيرة سكر.
كوب حليب.
2 ملعقة كبيرة دقيق.
باقي المكونات:
كيلو دقيق.
نصف كوب زبدة طرية.
3 بيضات.
نصف كيس بيكنج بودر.
رشة ملح.
ماء للعجن حسب الحاجة.
كاكاو وزيت لتحضير عجينة الشوكولاتة.
تشوكليت شيبس.
للتلميع:
بيضة.
رشة فانيليا.

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

طريقة التحضير:
ـ تُخلط الخميرة مع السكر والحليب والدقيق، ثم تُترك لمدة 15 دقيقة حتى تتفاعل وتتخمر.
ـ يُضاف إلى خليط الخميرة الدقيق والزبدة الطرية والبيض والبيكنج بودر ورشة الملح، ثم يُعجن الخليط مع إضافة الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتجانسة.
ـ يُقسم جزء من العجين ويُخلط مع الكاكاو والقليل من الزيت للحصول على عجينة بالشوكولاتة.

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

ـ تُشكل المخبوزات حسب الرغبة مع إضافة التشوكليت شيبس داخل العجين أو على الوجه.
ـ تُرص المخبوزات في صينية وتُدهن بخليط البيض والفانيليا لإكسابها لونًا ذهبيًا لامعًا بعد الخبز.
ـ تُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30 دقيقة أو حتى تكتسب لونًا ذهبيًا وتنضج تمامًا.

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

وبذلك تصبح مخبوزات بالشوكولاتة بوصفة الشيف محمد حامد جاهزة للتقديم، حيث تتميز بعجين هش وطري وحشوة شوكولاتة لذيذة تناسب جميع أفراد الأسرة.

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طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

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