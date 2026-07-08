«آلان شيرر» ينتقد تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: غياب العدالة أفسد المواجهة

انضم أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرر إلى قائمة المنتقدين للأداء التحكيمي في مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين، والتي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن بعض القرارات أثارت علامات استفهام كبيرة.

وشهدت المباراة، التي انتهت بفوز الأرجنتين بنتيجة 3-2، حالة من الجدل بعد تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) لإلغاء هدف لمنتخب مصر، إلى جانب اعتراضات على الهدف الثالث الذي منح "التانجو" بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وعبّر شيرر عن استيائه عبر حسابه على منصة "إكس"، مشيرًا إلى أن التعامل مع اللقطتين المثيرتين للجدل افتقد إلى الاتساق، مؤكدًا أن المنطق يفرض تطبيق معيار واحد على جميع الحالات المتشابهة.

وأضاف النجم الإنجليزي السابق أن الاكتفاء بعدم مراجعة القرار التحكيمي أو إعادة تقييمه يثير الكثير من علامات الاستفهام، واصفًا ما حدث بأنه أمر غير مقنع.

وكان منتخب مصر قد قدم واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، بعدما تقدم بهدفين، قبل أن ينجح المنتخب الأرجنتيني في قلب النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، ليسجل ثلاثة أهداف ويحسم المواجهة لصالحه، في لقاء ظل الحديث فيه عن القرارات التحكيمية حاضرًا بقوة بعد صافرة النهاية.