الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار.. وتناشد الجميع بالتوجّه لأقرب مكان آمن

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء أنه تم إطلاق صافرة الإنذار، مناشدة المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.



وفي سياق آخر، أعلن الجيش الكويتي اليوم الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

وناشدت الجميع بالتقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلنت قيادة خاتم الأنبياء المركزية، يوم الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردًا ساحقًا على عدوان الولايات المتحدة والفعل الإرهابي.

وقالت خاتم الأنبياء المركزية، إن إيران لن نسمح في أي ظرف من الظروف بأي تدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته.

وفي سياق متصل رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية تحلق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية ردًا على الهجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية.



ومن بين الطائرات التي شوهدت، حتى الساعة 8:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي للتزود بالوقود، وطائرة استطلاع واستخبارات من طراز P-8 بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك في إطار استمرار الولايات المتحدة في شن غاراتها في المنطقة. كما شوهدت طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي للتزود بالوقود في المنطقة.



وتُعدّ طائرات التزود بالوقود أساسيةً لإبقاء الطائرات المقاتلة وغيرها من طائرات الهجوم في الجو خلال العمليات الممتدة، مما يسمح لها بتجديد وقودها دون الحاجة إلى الهبوط.