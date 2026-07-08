قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فضيحة تحكيمية أم أخطاء مؤثرة؟.. نجوم الكرة والإعلام العالمي ينحازون لمصر بعد موقعة الأرجنتين
جيمس روبنز: تهديد ترامب بالانسحاب من «الناتو» مجرد استراتيجية تفاوضية
ضربة مضادة من طهران .. الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مُسيّرة أمريكية
قبل اجتماع المركزي| خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب للفائدة وتأثير كل قرار على الأسواق
الداخلية البحرينية تعلن إطلاق صافرات الإنذار.. وتناشد الجميع بالتوجّه لأقرب مكان آمن
«آلان شيرر» ينتقد تحكيم مباراة مصر والأرجنتين: غياب العدالة أفسد المواجهة
الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة مُعادية
جيمي كاراجر ينتقد إلغاء هدف مصر أمام الأرجنتين: القرار يُثير علامات الاستفهام
سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2026
إيران تتوعّد برد ساحق .. طهران ترفض أي تدخل أمريكي بإدارة مضيق هرمز
ما قصة إشارة حسام حسن "X" التي أثارت الجدل أمام الأرجنتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل اجتماع المركزي| خبير اقتصادي يكشف السيناريو الأقرب للفائدة وتأثير كل قرار على الأسواق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

تتجه أنظار الأسواق والمستثمرين إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، وسط ترقب واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، في ظل استمرار تراجع معدلات التضخم من ناحية، واستمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتطورات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية من ناحية أخرى. وبينما تتعدد التوقعات، يرى خبراء الاقتصاد أن قرار البنك المركزي سيستند إلى قراءة شاملة لمختلف المؤشرات الاقتصادية، وليس إلى عامل واحد فقط.

التثبيت.. السيناريو الأكثر ترجيحًا

قال الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، إن السيناريو الأقرب خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يتمثل في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، موضحًا أن البنك المركزي يتبنى في المرحلة الحالية سياسة تقوم على الحذر والترقب، انتظارًا لمزيد من المؤشرات التي تؤكد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

 

وأشار إلى أن استمرار تراجع معدلات التضخم يمنح البنك المركزي مساحة للمراقبة، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي تأثير التحديات الخارجية، خاصة في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية، وهو ما يدفع صناع السياسة النقدية إلى التريث قبل اتخاذ أي خطوات جديدة.

وأضاف أن تثبيت أسعار الفائدة يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم تطورات التضخم وسعر الصرف ومدى تأثير المتغيرات الخارجية على الاقتصاد المحلي، كما يعكس رسالة طمأنة للأسواق بشأن استقرار السياسة النقدية، مع تجنب أي مخاطر قد تنتج عن خفض الفائدة في توقيت لا تزال تحيط به حالة من عدم اليقين.

خفض الفائدة.. دعم للاستثمار والنشاط الاقتصادي

وأوضح الشامي أن لجوء البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة، حال اتخاذ هذا القرار، سيشكل دفعة قوية للنشاط الاقتصادي، من خلال تقليل تكلفة الاقتراض على الشركات والمستثمرين، بما يشجع القطاع الخاص على تنفيذ توسعات جديدة وزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج.

وأكد أن انخفاض تكلفة التمويل ينعكس بشكل مباشر على تحفيز بيئة الأعمال، ويخفف الأعباء المالية عن الشركات، الأمر الذي يدعم معدلات النمو الاقتصادي، لكنه شدد على أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا بوجود مؤشرات قوية تؤكد استمرار تراجع التضخم بصورة مستقرة خلال الفترة المقبلة.
 

رفع الفائدة.. احتمال ضعيف لمواجهة أي ضغوط مفاجئة

وفي المقابل، وصف الخبير الاقتصادي سيناريو رفع أسعار الفائدة بأنه الأقل احتمالًا في الوقت الحالي، موضحًا أن اللجوء إليه لن يكون إلا إذا ظهرت ضغوط تضخمية مفاجئة أو تعرض الاقتصاد لصدمات خارجية تؤثر على استقرار الأسعار أو سوق الصرف.

وأشار إلى أن رفع الفائدة قد يسهم في احتواء التضخم والحفاظ على استقرار السوق، لكنه يحمل في الوقت نفسه آثارًا جانبية، أبرزها ارتفاع تكلفة التمويل، وتراجع معدلات الاقتراض والاستثمار، وهو ما قد ينعكس على وتيرة النمو الاقتصادي خلال المدى القصير.
 

المركزي يراقب حزمة واسعة من المؤشرات

وأكد الشامي أن قرار لجنة السياسة النقدية لا يعتمد على معدل التضخم فقط، بل يستند إلى مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية، تشمل تطورات أسعار الطاقة عالميًا، واستقرار سعر الصرف، ومستويات السيولة داخل السوق، إلى جانب تداعيات الأوضاع الجيوسياسية وتوقعات التضخم خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن الهدف الرئيسي للبنك المركزي يتمثل في تحقيق التوازن بين الحفاظ على استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي، بما يضمن استمرار الاستقرار المالي والنقدي.

قرارات مبنية على البيانات لا ردود الأفعال

واختتم الدكتور هاني الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن البنك المركزي المصري يتخذ قراراته استنادًا إلى البيانات والمؤشرات الاقتصادية الفعلية، وليس وفق ردود الأفعال قصيرة الأجل أو التقلبات المؤقتة، مشددًا على أن هذا النهج يعكس رؤية تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط والطويل.

البنك المركزي النفط الأهلي الاقتصاد سعر الصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن

اتحاد الكرة يحسم موقف حسام حسن بعد إنجاز كأس العالم 2026

حكم مباراة مصر والأرجنتين

اتحاد الكرة يتقدّم بشكوى رسمية إلى «فيفا» ضد طاقم تحكيم مباراة مصر والأرجنتين | تفاصيل

الماتش

ركلة جزاء لـ صلاح| خبير تحكيمي يفتح النار على حكم مباراة مصر والأرجنتين

حسام حسن

10 تصريحات نارية لـ حسام حسن بعد الخروج أمام الأرجنتين في كأس العالم

المواطن المتوفي

وفاة مُشجّع مصري إثر أزمة قلبية بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين

شوبير

تعليق غير متوقع من شوبير بعد توديع المنتخب المونديال

منتخب مصر

بطائرة خاصة .. بعثة منتخب مصر تعود إلى القاهرة غدًا بعد انتهاء مشوار المونديال

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ لحكم اللقاء :ربنا ياخدك

ترشيحاتنا

سويسرا

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سويسرا وكولومبيا في كأس العالم

محمد مزيكا

بعد تألقه مع الفريق.. زد يجدد تعاقده مع محمد مزيكا

مصطفي شوبير

مهيب عبد الهادي يدعم مصطفى شوبير: نجم كبير ومن أفضل حراس البطولة

بالصور

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة.. هشة وطرية بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة
طريقة عمل مخبوزات بالشوكولاتة

في أحدث ظهور لها.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير: سبب غير متوقع وراء حدوث الضعف الجنسي عند بعض الرجال

أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال
أدوية الكوليسترول يسبب الضعف الجنسي للرجال

«الكبد الدهني» بوابة الإصابة بنوع خطير من السرطان .. دراسة تكشف العلاقة

كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟
كيف يزيد الكبد الدهني من خطورة سرطان القولون؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل ينسى الرجل امرأة أحبته بصدق؟ ولماذا يعود بعض الرجال للبحث عن امرأة خسروها؟

المزيد