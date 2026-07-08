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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهي عصر الابتزاز.. رسالة شديدة اللهجة من «قاليباف» بعد الهجمات الأمريكية ضد إيران

قاليباف
قاليباف
القسم الخارجي

علّق رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور له على موقع "إكس"، على الضربات الأمريكية التي طالت مناطق متفرقة في إيران، إلى جانب إعادة فرض العقوبات النفطية، والتطورات في مضيق هرمز. 


وقال رئيس البرلمان الإيراني "انتهاكات رئيسية لمذكرة التفاهم من قبل الولايات المتحدة، انتهاك التعديلات الإيرانية في المضيق، والتهديدات المستمرة بضربات إضافية، وإعادة فرض عقوبات النفط، والهجمات على جنوب إيران، العدوان الصهيوني المستمر على لبنان".
وأضاف قاليباف عبر حسابه بمنصة "إكس" أن "عصر التنمر والابتزاز قد انتهى. إنه لا يؤدي إلى أي مكان. نحن لا نستسلم".
وفي وقت سابق، أعلنت قيادة خاتم الأنبياء المركزية، يوم الأربعاء أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردًا ساحقًا على عدوان الولايات المتحدة والفعل الإرهابي.
وقالت خاتم الأنبياء المركزية، إن إيران لن نسمح في أي ظرف من الظروف بأي تدخل في شؤون مضيق هرمز أو إدارته.
وفي سياق متصل رصدت بيانات تتبع الرحلات الجوية أكثر من اثنتي عشرة طائرة عسكرية أمريكية تحلق قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي وخليج عُمان فجر الأربعاء، بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة عن شن غارات على أهداف إيرانية ردًا على الهجمات الأخيرة على سفن الشحن التجارية.


ومن بين الطائرات التي شوهدت، حتى الساعة 8:40 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 12 طائرة تابعة لسلاح الجو الأمريكي للتزود بالوقود، وطائرة استطلاع واستخبارات من طراز P-8 بوسيدون تابعة للبحرية الأمريكية، وذلك في إطار استمرار الولايات المتحدة في شن غاراتها في المنطقة. 

كما شوهدت طائرة تابعة لسلاح الجو الإماراتي للتزود بالوقود في المنطقة.
وتُعدّ طائرات التزود بالوقود أساسيةً لإبقاء الطائرات المقاتلة وغيرها من طائرات الهجوم في الجو خلال العمليات الممتدة، مما يسمح لها بتجديد وقودها دون الحاجة إلى الهبوط.

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