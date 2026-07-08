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ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ابقوا في أماكن آمنة.. البحرين تطلق صفارات الإنذار وتدعو الجميع التزام الهدوء

البحرين
البحرين
محمود نوفل

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار في أنحاء البلاد، داعية  المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

كما حثت الداخلية البحرينية الجميع على متابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت لاحق ؛ أدانت مملكة البحرين استهداف الناقلة السعودية "وديان" والناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة أن مثل هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية واستقرار المنطقة، وتستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لضمان سلامة الممرات البحرية وحماية حركة التجارة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان رسمي، إن المملكة ترفض جميع الأعمال التي تستهدف السفن التجارية أو تعرّض حرية الملاحة للخطر، مشددة على أهمية الالتزام بالقانون الدولي والمواثيق المنظمة لحركة الملاحة البحرية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وأضافت الوزارة أن استهداف السفن التجارية في أحد أهم الممرات المائية العالمية من شأنه أن يهدد سلاسل الإمداد الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة دعم البحرين لجميع الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية التي تحافظ على أمن المنطقة ومصالح شعوبها.

ويأتي الموقف البحريني في أعقاب بيانات صدرت عن كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر بشأن الحادث. وكانت السعودية قد أدانت استهداف الناقلة "وديان"، فيما أدانت قطر استهداف الناقلة "الركيات"، وحمّل البلدان، في بياناتهما الرسمية، إيران مسؤولية الاعتداء على الناقلتين، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح تجاه ما وصفاه بالانتهاكات التي تمس أمن الملاحة في مضيق هرمز. ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تلك الاتهامات.

البحرين قطر السعودية صفارات الإنذار الخارجية البحرينية

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