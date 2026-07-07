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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات سرية تكشف ترقية ضخمة في عتاد هاتف "Galaxy Z Fold 8" قبل الإطلاق الرسمي

Galaxy Z Fold 8
Galaxy Z Fold 8

كشفت تسريبات هندسية وتقنية رفيعة المستوى عن خطة شركة سامسونج الإلكترونية الكورية لإحداث تغيير جذري في معمارية شاشات هواتفها المطوية القادمة. 

وأفاد تقرير استقصائي موسع نشره موقع "أندرويد سنترال" (Android Central) العالمي لعام 2026، عن تسريب ملامح ترقية ضخمة وغير مسبوقة تخص اللوحة الاستعراضية لهاتف "Galaxy Z Fold 8"، مستهدفة حسم ريادة الجيل الجديد صامتاً ومن قلب خطوط التوريد اللوجستية قبل الإعلان الرسمي بأشهر.

تفكيك المعمارية البصرية لـ "Galaxy Z Fold 8" 

تستهدف الاستراتيجية الهندسية لعملاق التقنية الآسيوي التخلص نهائياً من عيوب الطي التقليدية عبر دمج طبقات زجاجية مرنة بالغة التطور.

وتمنح المخططات المسربة لعام 2026 أدلة قاطعة على أن اللوحة المحدثة ستقدم قفزة نوعية في تقليص عمق "التجعد الأوسط" بنسبة كفاءة واجهية بلغت 100%، مما يتيح للمستخدمين تجربة تصفح وتسييل للمحتوى البصري بمرونة تامة تحاكي الشاشات المسطحة وبدون أي ارتباك في دفق الألوان والسطوع الديناميكي.

بروتوكولات معالجة النواة 

تمنح سامسونج اللوحة الأم لهاتفها الفاخر رقع سوفت وير معاصرة تتكامل مع رقاقة المعالجة العصبية المستحدثة لتنظيم مستويات الطاقة.

 وحرص مبرمجو الشفرات النواتية على تهيئة أكواد نظام تتولى أتمتة التحكم في معدل التحديث التكيفي وأحمال الحوسبة البصرية في أجزاء من الثانية، مما يحمي المعالج المركزي للهاتف من السخونة المفرطة اللحظية أثناء عمليات التقسيم الواجهي الكثيفة، ويمنع النزيف الحراري لكيميائيات البطارية المدمجة.

ترقب حذر يسيطر على قطاع التجزئة

تفتح الكواليس اللوجستية للجيل الثامن من هواتف سامسونج المطوية آفاقاً استشرافية وتنظيمية بالغة الأهمية يتابعها وكلاء التوزيع وسوق المحمول بمصر لعام 2026. 

ويرى مراجعو الأنظمة محلياً أن الانفراد بهذه القوة البصرية يمثل خطاً فاصلاً تترقبه فئات الشباب المستقلين وعاملي قنوات العمل الحر بمصر الذين يعتمدون بشكل أساسي على مرونة عتاد الهواتف اللوحية لتسييل مشاريعهم الرقمية وحملاتهم بالأسواق المحلية بسلاسة وبدون أي تعقيد.

Android Central أندرويد سنترال Galaxy Z Fold 8

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