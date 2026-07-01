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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

قبل الإطلاق.. هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra من سامسونج يخطف الأنظار

هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra
هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra
لمياء الياسين

تستعد سامسونج لإطلاق الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي، وتشير أحدث التسريبات إلى ترقية كبيرة للكاميرا في طراز Ultra.

هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra

 فوفقا للتسريبات من المتوقع أن يُحسّن هاتف Galaxy Z Fold 8 Ultra كاميرته فائقة الاتساع من 12 ميجابكسل إلى مستشعر أكثر دقة بدقة 50 ميجابكسل. يُعدّ هذا تحسينًا ملحوظًا، ومن شأنه أن يُيُعزز الأداء في الإضاءة المنخفضةيُتيح التقاط صور بزاوية واسعة أكثر تنوعًا.
يعد من المتوقع أن تبقى بقية مكونات نظام الكاميرا الثلاثية في هاتف Ultra مألوفة إلى حد كبير كالمستشعر الرئيسي والذي يأتي بدقة 200 ميجابكسل وعدسة تقريب بصري 3x بدقة 10 ميجابكسل. وبالجمع بينها وبين العدسة فائقة الاتساع الجديدة، قد يمنح هذا هاتف Fold نظام كاميرا أكثر توازنًا وكفاءة.

 تشير الشائعات إلى أن هاتف Galaxy Z Fold 8 سيأتي بكاميرا خلفية مزدوجة، تتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل أيضًا. أما هاتف Z Flip 8، فلا يبدو أنه سيشهد تغييرات جذرية في الكاميرا، إذ من المرجح أن يحتفظ بنفس تركيبة الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل كما في السابق.

تندرج هذه التحسينات في الكاميرا ضمن الخطة الأوسع لهواتف سامسونج القابلة للطي لعام 2026. 

ميزات هاتف  Z Fold 8 Ultra

يبدو أن هاتف Z Fold 8 Ultra، على وجه الخصوص، سيكون الطراز الأكثر قدرة في تشكيلة سامسونج القابلة للطي من الجيل الثامن، حيث يتميز بأكبر شاشة وأكبر بطارية وأفضل مكونات الكاميرا.

بالطبع، لا تزال هذه التفاصيل مبنية على تسريبات من سلسلة التوريد، ولم تؤكدها سامسونج رسميًا بعد. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن سلسلة Z Fold 8 الكاملة في حدث Galaxy Unpacked المقرر عقده في 22 يوليو 2026.

إذا كانت التقارير دقيقة، فإن ترقية الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل في طراز Ultra قد تكون واحدة من التحسينات الأكثر وضوحًا للهواتف القابلة للطي هذا العام، حيث تعالج أخيرًا نقطة ضعف من الأجيال السابقة وتجعل الهاتف يبدو أكثر تنافسية مع الهواتف الرائدة التقليدية.

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