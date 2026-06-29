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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منهم .. أجهزة سامسونج لن تتلقى تحديث One UI 9.0

تحديث One UI 9.0
تحديث One UI 9.0
لمياء الياسين

صدر تحديث أندرويد 17 لهواتف جوجل بيكسل ، وقريبًا ستبدأ علامات تجارية أخرى، بما فيها سامسونج، بطرحه لأجهزتها. 

أما بالنسبة لأجهزة جالاكسي، فسيأتي  تحديث One UI 9.0، والمتوقع إطلاقها في الشهر المقبل.

على الجانب الآخر لن تحصل العديد من أجهزة جالاكسي على هذا التحديث الرئيسي، لأنها حصلت بالفعل على جميع تحديثات نظام التشغيل الموعودة عند إطلاقها. 

تشمل القائمة العديد من هواتف سلسلة جالاكسي A متوسطة المدى، بالإضافة إلى بعض الهواتف المتطورة مثل جالاكسي S21 FE وجالاكسي S22 وجالاكسي Z Fold 4. إليط القائمة الكاملة  لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى ترقية جهازك قريبًا.

أجهزة جالاكسي المتطورة

جالاكسي إس 22
جالاكسي إس 22+
جالاكسي إس 22 ألترا
جالاكسي إس 21 إف إي
جالاكسي زد فولد 4
جالاكسي زد فليب 4
جهاز جالاكسي تاب إس 8
جهاز Galaxy Tab S8+
جهاز Galaxy Tab S8 Ultra


أجهزة جالاكسي متوسطة المدى

جالاكسي A73 5G
جالاكسي A53 5G
جالاكسي A33 5G


هاتف جالاكسي A14 (4G/5G)
 

جالاكسي A06 4G
جالاكسي A05
جالاكسي A05s
جالاكسي إم 53 5 جي
جالاكسي إم 33 5 جي
جالاكسي إم 14
جالاكسي M05
جالاكسي F53 5G
جالاكسي إف 33 5 جي
جالاكسي إف 14
جالاكسي F05

جالاكسي إكس كوفر 6 برو

إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث أندرويد 17. قد يستمر الجهاز في تلقي تحديثات الأمان لفترة من الوقت، ولكن من الأفضل الترقية إلى طراز أحدث للاستمرار في تلقي أحدث الميزات والتحديثات.

هواتف جوجل هواتف جوجل بيكسل تحديث أندرويد 17 أجهزة جالاكسي سلسلة جالاكسي A تحديثات الأمان

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