هل هاتفك منهم .. أجهزة سامسونج لن تتلقى تحديث One UI 9.0

صدر تحديث أندرويد 17 لهواتف جوجل بيكسل ، وقريبًا ستبدأ علامات تجارية أخرى، بما فيها سامسونج، بطرحه لأجهزتها.

أما بالنسبة لأجهزة جالاكسي، فسيأتي تحديث One UI 9.0، والمتوقع إطلاقها في الشهر المقبل.

على الجانب الآخر لن تحصل العديد من أجهزة جالاكسي على هذا التحديث الرئيسي، لأنها حصلت بالفعل على جميع تحديثات نظام التشغيل الموعودة عند إطلاقها.

تشمل القائمة العديد من هواتف سلسلة جالاكسي A متوسطة المدى، بالإضافة إلى بعض الهواتف المتطورة مثل جالاكسي S21 FE وجالاكسي S22 وجالاكسي Z Fold 4. إليط القائمة الكاملة لمعرفة ما إذا كنت ستحتاج إلى ترقية جهازك قريبًا.

أجهزة جالاكسي المتطورة

جالاكسي إس 22

جالاكسي إس 22+

جالاكسي إس 22 ألترا

جالاكسي إس 21 إف إي

جالاكسي زد فولد 4

جالاكسي زد فليب 4

جهاز جالاكسي تاب إس 8

جهاز Galaxy Tab S8+

جهاز Galaxy Tab S8 Ultra



أجهزة جالاكسي متوسطة المدى

جالاكسي A73 5G

جالاكسي A53 5G

جالاكسي A33 5G



هاتف جالاكسي A14 (4G/5G)



جالاكسي A06 4G

جالاكسي A05

جالاكسي A05s

جالاكسي إم 53 5 جي

جالاكسي إم 33 5 جي

جالاكسي إم 14

جالاكسي M05

جالاكسي F53 5G

جالاكسي إف 33 5 جي

جالاكسي إف 14

جالاكسي F05

جالاكسي إكس كوفر 6 برو

إذا كان جهاز سامسونج الخاص بك مدرجًا في القائمة، فمن غير المرجح أن يتلقى تحديث أندرويد 17. قد يستمر الجهاز في تلقي تحديثات الأمان لفترة من الوقت، ولكن من الأفضل الترقية إلى طراز أحدث للاستمرار في تلقي أحدث الميزات والتحديثات.