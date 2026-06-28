تسريب يكشف مواصفات كاميرات هاتف vivo الرائد المدمج القادم

كشفت التقارير أن سلسلة هواتف Vivo X500 القادمة ستضم أربعة طرازات، هي X500e و X500 وX500 Pro (أو Pro Mini) و X500 Pro Max . وباستثناء X500e، يُقال إن جميع الطرازات الأخرى ستعمل بمعالج Dimensity 9600 الجديد. وقد كشف تسريب جديد، من حساب Digital Chat Station (DCS)، عن المواصفات الرئيسية لهاتف X500e لأول مرة.

مواصفات هاتف Vivo X500e

بحسب موقع DCS، تستعد شركة Vivo لإطلاق هاتف جديد يحمل علامتها التجارية e ضمن سلسلة X500. ويشير التسريب إلى أن الهاتف قد يتميز بشاشة مدمجة بحجم 6.59 بوصة ومعالج Snapdragon من الفئة 8. ورغم أن المُسرّب لم يُحدد اسم الهاتف، إلا أنه يبدو أنه يُشير إلى Vivo X500e .

وكشف أيضًا أن الهاتف سيحتوي على وحدة كاميرا مربعة في الزاوية العلوية اليسرى تضم كاميرات مُعدّلة من قِبل شركة ZEISS. وهذا يعني أنه سيتمتع بتصميم مختلف عن طرازات X500 الأخرى، التي من المتوقع أن تحتوي على وحدة كاميرا دائرية. وبينما لا تزال تفاصيل الكاميرا طي الكتمان، يُشاع أن الجهاز سيحتوي على كاميرا تليفوتوغرافية من سلسلة IMX8 مزودة بمستشعر كبير.

مواصفات هاتف Vivo X500e

موعد الإطلاق أو المواصفات الإضافية

لم يُكشف بعد عن موعد الإطلاق أو المواصفات الإضافية. لذا، من غير الواضح ما إذا كان الجهاز سيُطرح بالتزامن مع طرازات X500 الأخرى المزودة بمعالج Dimensity 9600، والمتوقع الكشف عنها في سبتمبر. ونظرًا لأن الهاتف يُشاع أنه مزود بشريحة Snapdragon 8، فمن المحتمل ألا يُطرح بالتزامن مع طرازات X500 الأخرى.

يبدو أن التوقيت الأرجح لإطلاق هاتف X500e سيكون بالتزامن مع هاتف Vivo X500 Ultra ، الذي يُشاع أنه سيحتوي على معالج Snapdragon 8 Elite من الجيل السادس. لذا، يبدو أن هاتفي X500e وX500 Ultra قد يُطرحان معًا في النصف الأول من عام 2027. مع ذلك، من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات.