قيادي بحماة الوطن: منصة شباب مصر تفتح الطريق أمام الأفكار الواعدة للمشاركة في صناعة المستقبل

أكد رجب خلف الله مرسي، قيادي بحزب حماة الوطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعايته، تمثل خطوة مهمة في توسيع مساحة مشاركة الشباب في العمل العام، وإتاحة الفرصة أمامهم لطرح أفكارهم ومبادراتهم والمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه المجتمع.

اليوم العالمي للشباب

وقال مرسي إن اهتمام القيادة السياسية بالشباب خلال السنوات الماضية لم يتوقف عند حدود التأهيل والتدريب، وإنما انتقل إلى مرحلة أكثر تقدمًا تقوم على منح الأجيال الجديدة مساحة حقيقية للمشاركة والتعبير عن رؤاهم، مؤكدًا أن إطلاق منصة وطنية لاستقبال أفكار الشباب يعكس الثقة في قدراتهم باعتبارهم شركاء أساسيين في بناء المستقبل.

وأضاف القيادي بحزب حماة الوطن بم أن أهمية المنصة تتمثل في قدرتها على اكتشاف الأفكار والمبادرات الجادة، وفتح قنوات مباشرة أمام أصحابها للوصول إلى المؤسسات والجهات المعنية، بما يساعد على دراسة هذه الأفكار وتطويرها وتحويل المناسب منها إلى مبادرات ومشروعات ذات أثر ملموس على المجتمع.

وأشار إلى أن الشباب المصري يمتلك طاقات كبيرة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والعمل المجتمعي، وأن استثمار هذه الطاقات بالشكل الصحيح يتطلب توفير بيئة تشجع على المبادرة والتجربة، وتمنح الشباب الثقة والمساحة اللازمة لتحويل أفكارهم إلى واقع.

وأوضح مرسي أن تمكين الشباب لا يقتصر على منحهم الفرص فقط، وإنما يشمل أيضًا بناء وعيهم وتعزيز قدرتهم على التفكير النقدي والتحليل والتعامل الواعي مع التطورات المتسارعة، خاصة في ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي وتدفق المعلومات، بما يجعل الوعي أحد أهم أدوات حماية المجتمع وبناء أجيال قادرة على تحمل المسؤولية.

وأكد أهمية دعم ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب، باعتبارها أحد المسارات المهمة لترسيخ قيم الانتماء والمسؤولية، موضحًا أن مشاركة الشاب في خدمة مجتمعه واكتشاف حلول للمشكلات المحيطة به تمنحه خبرات عملية تؤهله لأدوار أكبر في المستقبل.

وشدد رجب على أهمية دور الأحزاب السياسية في دعم توجه الدولة نحو تمكين الشباب، من خلال اكتشاف العناصر المتميزة، وتوفير التدريب والتأهيل، وإتاحة مساحات حقيقية للمشاركة في العمل العام، بما يسهم في إعداد كوادر جديدة تمتلك الوعي والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية.

واختتم رجب خلف الله مرسي تصريحاته بالتأكيد على أن إطلاق المنصة الوطنية للشباب يمثل رسالة ثقة من القيادة السياسية في الأجيال الجديدة، وفرصة مهمة أمام شباب مصر ليؤكدوا أن لديهم أفكارًا وقدرات يمكن أن تسهم في صناعة الحلول ودعم مسيرة التنمية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الشباب هو استثمار مباشر في مستقبل الدولة المصرية وقدرتها على مواصلة البناء والتطوير.