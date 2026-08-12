مواطن من بحر البقر: استجابة الرئيس السيسي أعطتنا روحًا معنوية وحسستنا أننا من أبناء الدولة

وجّه نشأت كفافي من قرى بحر البقر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مؤكدًا أن وقوف الدولة إلى جانب أهالي الضحايا والمصابين كان له أثر كبير في نفوسهم.

وقال إن موقف الرئيس «أعطتنا روح معنوية فعلاً وحسستنا إن إحنا من أبناء الدولة»، معربًا عن خالص احترامه وتقديره للرئيس من جانب أهالي قرى بحر البقر.

وأشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، بسرعة استجابة الدولة عقب الحادث، مشيرًا إلى حضور محافظ الإسماعيلية ومحافظ الشرقية ووفد من الأزهر الشريف ورؤساء المدن وعدد من المسؤولين إلى موقع العزاء.

وقال: «رغم الحزن اللي إحنا فيه ولكن حسينا إن إحنا كلنا في تكاتف وكلهيتنا إيد واحدة وكلهيتنا نفر واحد»، مؤكدًا أن هذا الحضور جعل الأهالي يشعرون بأن مؤسسات الدولة تقف إلى جوارهم في محنتهم.

وأضاف أن الأهالي شعروا بسعادة كبيرة عندما تابعوا بيان الرئيس بشأن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، رغم حالة الحزن التي يعيشونها.

ووجّه الشكر إلى وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي وجميع المسؤولين الذين وقفوا بجانب ضحايا حادث قرى بحر البقر ووادي الملاك بأبو حماد، قائلًا: «وبنشكر كل القيادة السياسية والله، والله بنشكر كل القيادة السياسية على وقفتهم جنب الشهداء لقمة العيش في قرى بحر البقر».

واختتم خفاجي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس والقيادة السياسية، مؤكدًا أن أهالي قرى بحر البقر يقدّرون كل من وقف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. كما جدّد تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي المصابين ويعيدهم سالمين إلى أهاليهم.



