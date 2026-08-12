قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مواطن من بحر البقر: استجابة الرئيس السيسي أعطتنا روحًا معنوية وحسستنا أننا من أبناء الدولة

السيسي
السيسي
رحمة سمير

وجّه نشأت كفافي من قرى بحر البقر، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية، مؤكدًا أن وقوف الدولة إلى جانب أهالي الضحايا والمصابين كان له أثر كبير في نفوسهم.

وقال إن موقف الرئيس «أعطتنا روح معنوية فعلاً وحسستنا إن إحنا من أبناء الدولة»، معربًا عن خالص احترامه وتقديره للرئيس من جانب أهالي قرى بحر البقر.

وأشاد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور، بسرعة استجابة الدولة عقب الحادث، مشيرًا إلى حضور محافظ الإسماعيلية ومحافظ الشرقية ووفد من الأزهر الشريف ورؤساء المدن وعدد من المسؤولين إلى موقع العزاء.

وقال: «رغم الحزن اللي إحنا فيه ولكن حسينا إن إحنا كلنا في تكاتف وكلهيتنا إيد واحدة وكلهيتنا نفر واحد»، مؤكدًا أن هذا الحضور جعل الأهالي يشعرون بأن مؤسسات الدولة تقف إلى جوارهم في محنتهم.

وأضاف أن الأهالي شعروا بسعادة كبيرة عندما تابعوا بيان الرئيس بشأن توفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، رغم حالة الحزن التي يعيشونها.

ووجّه الشكر إلى وزير الصحة ووزيرة التضامن الاجتماعي وجميع المسؤولين الذين وقفوا بجانب ضحايا حادث قرى بحر البقر ووادي الملاك بأبو حماد، قائلًا: «وبنشكر كل القيادة السياسية والله، والله بنشكر كل القيادة السياسية على وقفتهم جنب الشهداء لقمة العيش في قرى بحر البقر».

واختتم خفاجي حديثه بتوجيه الشكر والتقدير إلى الرئيس والقيادة السياسية، مؤكدًا أن أهالي قرى بحر البقر يقدّرون كل من وقف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. كما جدّد تعازيه لأسر الضحايا، داعيًا الله أن يشفي المصابين ويعيدهم سالمين إلى أهاليهم.


 

مواطن من بحر البقر الرئيس السيسي الدولة السياسية الضحايا والمصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

حادث الإسماعيلية

بعيداً عن المُنظّرين والمتفلسفين.. تعليق عمدة قرى بحر البقر على فاجعة حادث الإسماعيلية

أحمد موسى

أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

قناة الحياة

المسجد في مصر.. منبر للوعي والتعايش ومرآة للهوية الوطنية

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد