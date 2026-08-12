مستشار الضرائب: الصكوك الجديدة تمنح الممولين مرونة أكبر في إدارة أموالهم | فيديو

كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن تفاصيل الصكوك الضريبية الجديدة، مؤكدًا أنها تمثل وسيلة تمويلية تستهدف مساعدة الممولين على إدارة السيولة المتاحة لديهم والتعامل بشكل أكثر مرونة مع التزاماتهم المالية.

وقال “محروس”، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الصكوك تمنح الممول أداة إضافية لإدارة تدفقاته النقدية، بما يساعده على التخطيط لالتزاماته الضريبية خلال الفترات المقبلة.

وأوضح أن العائد الخاص بالصكوك سيتم تحديده بقرار من وزير المالية، وفقًا لطبيعة كل إصدار والضوابط القانونية التي تحكمه، مشيرًا إلى أن الممول سيستفيد من عائد معفى من الضريبة.

وأشار إلى أن الصكوك تأتي ضمن توجه الدولة لتقديم مزايا وحوافز للممولين الملتزمين، إلى جانب توفير أدوات تساعد أصحاب الأنشطة والمستثمرين ورواد الأعمال على إدارة مواردهم المالية بصورة أكثر كفاءة.

وأكد محروس أن القواعد التنفيذية للصكوك ستوضح بصورة تفصيلية كيفية الاستفادة منها، إلى جانب المزايا والضوابط المرتبطة بها، بما يضمن وضوح آليات التعامل أمام الممولين.

وأضاف أن المنظومة الجديدة تستهدف كذلك مساعدة المستثمرين ورواد الأعمال على إدارة احتياجاتهم التمويلية، من خلال توفير آلية يمكن الاستفادة منها في الوفاء بالالتزامات الضريبية المستقبلية.