ياسر جلال: أنا مش ضد حرية التعبير ونقد الفنانين لكن بدون إساءة وسب وقذف وخوض في أعراض|فيديو

أكد الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، أنه قام بإرسال مذكرة لوزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة ظاهرة تمس الشخصيات ورموز المجتمع المصري .

وقال ياسر جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على قناة “الأولى”: "بنلاقي فيديوهات بتتعمل على اليوتيوب تحمل إساءة كبيرة للفنانين ونجد فيديوهات تشكك في علاقة الفنان بالله سبحانه وتعالى".

وتابع ياسر جلال: "نجد فيديوهات بها خوض في الأعراض ونجد فيديوهات بها إساءة كبيرة للفنانين ورموز القوة الناعمة في مصر".



وأكمل ياسر جلال: "في الآونة الأخيرة وجدنا إساءات كثيرة لرموز الفن والقوة الناعمة في مصر وأوجّه التحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الإجراءات السريعة لمواجهة أي إساءة".



ولفت ياسر جلال: “أنا مش ضد حرية التعبير ونقد الفنان لكن يكون النقد بدون إساءة وسب وقذف وخوض في الأعراض” مضيفاً: "المجتمع المصري محترم ومحافظ".

