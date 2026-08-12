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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسر جلال: أنا مش ضد حرية التعبير ونقد الفنانين لكن بدون إساءة وسب وقذف وخوض في أعراض|فيديو

ياسر جلال
ياسر جلال
هاني حسين

أكد الفنان ياسر جلال عضو مجلس الشيوخ، أنه قام بإرسال مذكرة لوزير الدولة للإعلام ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمكافحة ظاهرة تمس الشخصيات ورموز المجتمع المصري .

وقال ياسر جلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "من ماسبيرو" المذاع على قناة “الأولى”: "بنلاقي فيديوهات بتتعمل على اليوتيوب تحمل إساءة كبيرة للفنانين ونجد فيديوهات تشكك في علاقة الفنان بالله سبحانه وتعالى".

وتابع ياسر جلال: "نجد فيديوهات بها خوض في الأعراض ونجد فيديوهات بها إساءة كبيرة للفنانين ورموز القوة الناعمة في مصر".


وأكمل ياسر جلال: "في الآونة الأخيرة وجدنا إساءات كثيرة لرموز الفن والقوة الناعمة في مصر وأوجّه التحية لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على الإجراءات السريعة لمواجهة أي إساءة".


ولفت ياسر جلال: “أنا مش ضد حرية التعبير ونقد الفنان لكن يكون النقد بدون إساءة وسب وقذف وخوض في الأعراض” مضيفاً: "المجتمع المصري محترم ومحافظ". 
 

ياسر جلال الفن التمثيل الغعلام اخبار التوك شو

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