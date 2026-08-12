ياسر جلال لفهمي بدوي: «إحنا كلنا في ضهرك ومش هنتخلى عنك»

وجه الفنان ياسر جلال رسالة دعم ومساندة للفنان فهمي بدوي، مشيدًا بمشواره الفني وقدرته على ترك بصمة لدى الجمهور من خلال أدواره، مهما كان حجمها.

ياسر جلال: فهمي بدوي أخويا الكبير وإحنا كلنا في ضهر بعض

وقال ياسر جلال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»، إن فهمي بدوي يمثل نموذجًا للفنان القادر على التأثير في الجمهور حتى من خلال الأدوار الصغيرة.

وأضاف: «الفنان فهمي بدوي أخويا الكبير، وهو عمل الصعب، طول عمره مش بياخد أدوار كبيرة، وهو بيعمل دور مهما كان حجمه لكن يسيب بصمة، وراجل الشارع البسيط عارف الفنان فهمي بدوي».

وتابع: «فهو من خلال دور بسيط يعمل بصمة، دي حاجة صعبة جدًا أنا بحييه عليها، معناه إنه فنان كبير، وأنا واقف جنبك عشان ده واجبي لأنك أخويا الكبير وزميلي».

وأكد ياسر جلال دعمه الكامل لزميله، قائلًا: «إحنا كلنا كفنانين مع بعض، كلنا في ضهر بعض، أنا مش بعمل حاجة فضلًا، ده حقك عليا».

ياسر جلال يكشف موقفًا إنسانيًا لفهمي بدوي

كما كشف ياسر جلال عن موقف إنساني مؤثر جمع فهمي بدوي بمدفنه المخرج الراحل علي عبدالخالق، موضحًا أن بدوي كان يحرص على زيارة مدفن المخرج الراحل عقب وفاته.

وقال: «فهمي بدوي كان بيروح مدفن المخرج علي عبدالخالق، كان لسه متوفي، لقيته بيعيط وكان عايز يجيب علبة بويه ويدهن الباب بتاع المدفن».

واعتبر ياسر جلال هذا الموقف دليلًا على مدى وفاء فهمي بدوي لأستاذه وحرصه على رد الجميل لمن أثروا في مسيرته الفنية.