ياسر جلال ينعى ضحايا حادث "الدواويس"بالإسماعيلية: مصر كلها حزينة

حرص الفنان ياسر جلال على نعى ضحايا حادث الدواويس بمحافظة الإسماعيلية، الذى أسفر عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وشارك ياسر جلال عبر حسابه على موقع «إنستجرام» صورة تضمنت نعيًا لضحايا الحادث، وجاء فيها: "مش الإسماعيلية بس اللى حزينة.. كل مصر حزينة لهذا الحادث الأليم، والذى راح ضحيته حتى الآن 18 عاملا، وما يقرب 31 من المصابين".

وأضاف: "ربنا يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويشفى المصابين.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

وختم رسالته بالدعاء: رحم الله الشهداء وأسكنهم فسيح جناته".



وكان قد تقدم ياسر جلال، وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بمذكرة إحاطة إلى كل من ضياء رشوان، وزير الإعلام، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن ما وصفه بالممارسات التي تتجاوز حدود النقد وحرية التعبير إلى الإساءة والتشهير والتجريح بحق عدد من الشخصيات العامة ورموز المجتمع المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن التأثير المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في تشكيل الرأي العام شهد خلال الفترة الأخيرة بعض الممارسات التي تتجاوز حدود النقد وحرية التعبير إلى الإساءة والتشهير والتنمر والتجريح بحق عدد من الشخصيات العامة ورموز القوة الناعمة المصرية.

وأشار إلى ظهور وقائع تستدعي التوقف أمامها، من بينها ما تم تداوله من محتوى يتضمن إساءات بحق عدد من الفنانين، مطالبًا بفحص الوقائع واتخاذ ما يلزم قانونًا حال ثبوت وجود مخالفات.