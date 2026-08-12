بعد علاقة 10 سنوات و4 أبناء .. كريستيانو رونالدو يتزوّج جورجينا في حفل عائلي | تفاصيل

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زواجه رسميًا من عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، بعد علاقة عاطفية استمرت نحو 10 أعوام، في واحدة من أكثر الزيجات المنتظرة في عالم الرياضة والمشاهير.

وأقيمت مراسم الزواج أمس الثلاثاء 11 أغسطس 2026، في حفل مدني خاص بمدينة كاشكايش البرتغالية، بحضور أبنائهما الخمسة، في أجواء عائلية اتسمت بالخصوصية والبساطة، وفقًا لما أكده ممثلو رونالدو.

وأكد رونالدو وجورجينا خبر زواجهما عبر حساباتهما على موقع «إنستجرام»، من خلال نشر صورة ليديهما وهما يرتديان خاتمي الزواج، واكتفيا بالتعليق: "C ❤️ G"، في إشارة إلى الحرف الأول من اسميهما.

وتعود قصة حب كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز إلى عام 2016، بعدما التقى الثنائي في أحد متاجر دار «جوتشي» بالعاصمة الإسبانية مدريد، حيث كانت جورجينا تعمل آنذاك، قبل أن تبدأ مسيرتها في عالم الأزياء والشهرة.

وعلى مدار السنوات الماضية، تحولت علاقة رونالدو وجورجينا إلى واحدة من أشهر العلاقات في عالم كرة القدم، قبل أن يعلنا خطبتهما في أغسطس 2025، لتتوج علاقتهما بالزواج بعد نحو عقد من بداية قصة حبهما.

وجاء حفل الزواج بعيدًا عن الأضواء، ليعكس رغبة الثنائي في الاحتفال بهذه المناسبة بشكل عائلي وخاص، بحضور أبنائهما الخمسة فقط، قبل أن يشاركا جمهورهما لحظة إعلان الزواج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.