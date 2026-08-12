استمرار ذروة الارتفاع.. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء والقاهرة تسجل 40 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، نهاراً طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

تحذير من الشبورة المائية

ويتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال ووسط الصعيد - الصحراء الشرقية ) على فترات متقطعة.

وأما بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.25 متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى المحسوسة الصغرى

القاهرة 40 42 27

العاصمة الجديدة 39 41 26

6 أكتوبر 40 42 26

بنها 39 41 27

دمنهور 39 40 26

وادي النطرون 38 40 26

كفر الشيخ 38 40 25

بلطيم 36 39 24

المنصورة 38 40 26

الزقازيق 39 41 27

شبين الكوم 39 41 26

طنطا 38 40 26

دمياط 33 37 25

بورسعيد 35 38 27

الإسماعيلية 40 42 26

السويس 39 42 26

العريش 37 40 26

رفح 36 39 25

رأس سدر 39 41 26

نخل 38 40 22

كاترين 34 36 20

الطور 40 42 27

طابا 38 40 26

شرم الشيخ 41 43 30

الغردقة 39 41 29

الإسكندرية 33 36 25

العلمين 32 35 24

مطروح 31 35 25

السلوم 34 37 24

سيوة 38 40 24

رأس غارب 39 41 27

سفاجا 40 42 28

مرسى علم 39 41 29

شلاتين 41 43 30

حلايب 36 39 28

أبو رماد 40 42 28

مرسى حميرة 41 42 29

أبرق 41 43 28

جبل علبة 40 42 29

رأس حدربة 36 39 28

الفيوم 40 42 26

بني سويف 40 42 25

المنيا 41 43 24

أسيوط 41 43 26

سوهاج 42 43 27

قنا 43 44 28

الأقصر 43 44 28

أسوان 44 45 30

الوادي الجديد 42 43 25

أبو سمبل 43 44 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 44 34

المدينة 46 33

الرياض 44 32

المنامة 43 34

أبوظبي 44 32

الدوحة 45 35

الكويت 50 33

دمشق 38 19

بيروت 33 27

عمان 33 21

القدس 32 22

غزة 33 26

بغداد 49 33

مسقط 35 31

صنعاء 28 16

الخرطوم 39 29

طرابلس 32 25

تونس 38 24

الجزائر 31 25

الرباط 29 21

نواكشوط 33 28

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 33 20

إسطنبول 32 23

إسلام آباد 34 26

نيودلهى 34 28

جاكرتا 34 24

بكين 29 21

كوالالمبور 33 25

طوكيو 28 22

أثينا 34 25

روما 38 23

باريس 36 21

مدريد 39 23

برلين 25 14

لندن 30 18

مونتريال 24 16

موسكو 20 11

نيويورك 30 21

واشنطن 32 22

أديس أبابا 21 13