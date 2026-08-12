حج القرعة 2027.. موعد التقديم والأوراق المطلوبة وطرق التسجيل وتفاصيل التكلفة

تبدأ وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج ضمن قرعة الحج لموسم 1448هـ/2027م، وفق الضوابط والإجراءات التي أعلنتها الوزارة، مع إتاحة 3 طرق للتقديم أمام المواطنين، تشمل أقسام ومراكز الشرطة، والتسجيل الإلكتروني، والتقديم عبر الهاتف.

ويستمر استقبال طلبات حج القرعة 2027 حتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026، ليكون هذا هو الموعد النهائي أمام الراغبين في دخول القرعة واستكمال إجراءات التسجيل.

طرق التقديم في حج القرعة 2027

أتاحت وزارة الداخلية 3 وسائل لتقديم طلبات حج القرعة، ويمكن للمواطن اختيار الطريقة المناسبة له، وهي:

التقديم في أقسام ومراكز الشرطة

يمكن للمواطنين تقديم طلبات حج القرعة من خلال جميع مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، ولا يشترط أن يكون تقديم الطلب مرتبطًا بمحل إقامة المتقدم.

ويحصل المتقدم على نموذج طلب الحج، ثم يستكمل البيانات المطلوبة ويقدمه إلى الجهة المختصة، مرفقًا بالمستندات والبيانات اللازمة.

التقديم الإلكتروني لحج القرعة

كما يمكن تسجيل طلب حج القرعة 2027 إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للشؤون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية.

وتبدأ خطوات التسجيل بالدخول إلى خدمات الحج، ثم اختيار تسجيل طلب جديد، والموافقة على الشروط والأحكام، وإدخال الرقم القومي والبيانات الشخصية وبيانات المرافق والحالة الصحية، ثم مراجعة البيانات وحفظ الطلب.

التقديم عن طريق الهاتف

وأتاحت وزارة الداخلية كذلك تسجيل طلب الحج من خلال مركز تلقي طلبات الحجاج عبر الرقم الموحد 0227983000، وذلك باتباع التعليمات وإدخال بيانات بطاقة الرقم القومي والبيانات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل.

آخر موعد للتقديم في حج القرعة 2027

حددت وزارة الداخلية يوم الخميس 27 أغسطس 2026 موعدًا نهائيًا لاستقبال طلبات حج القرعة، سواء من خلال أقسام ومراكز الشرطة أو عبر الموقع الإلكتروني أو الهاتف.

ويُفضل للراغبين في دخول القرعة عدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة، مع مراجعة جميع البيانات المدخلة والتأكد من صحتها قبل اعتماد الطلب.

أوراق حج القرعة 2027

يحتاج المتقدم إلى تجهيز عدد من المستندات والبيانات الأساسية عند تقديم طلب حج القرعة، وتشمل:

نموذج طلب الحج بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع عليها، على أن تكون سارية.

صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب والمرافق، في حال وجوده.

بيان تفصيلي بالحالة الصحية للمتقدم، مع توضيح الأمراض التي يعاني منها، إن وجدت.

إقرار بعدم أداء فريضة الحج من قبل طوال الحياة.

وتعد دقة البيانات الشخصية والصحية من الأمور المهمة عند تسجيل الطلب، لذلك يجب التأكد من مطابقة البيانات المدخلة للمستندات والحالة الفعلية للمتقدم.

شروط التقديم في حج القرعة

وحددت وزارة الداخلية عددًا من الشروط الأساسية للتقدم إلى قرعة الحج، من أبرزها ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وأن يكون مصري الجنسية وكامل الأهلية.

كما يشترط توافر الاستطاعة الصحية اللازمة لأداء المناسك، مع الالتزام بالضوابط الصحية التي تحددها الجهات المختصة.

وتسمح القواعد بإدراج مرافق واحد من الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك.

كما خصصت وزارة الداخلية نسبة 1% من تأشيرات الحج لكبار السن بالتزكية، ضمن التيسيرات المقررة لهذه الفئة.

فئات ممنوعة من السفر للحج لأسباب صحية

وتتضمن الضوابط الصحية الخاصة بموسم الحج عدم السماح لبعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بالسفر، وفق المحددات التي تقررها وزارة الصحة المصرية والجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وتشمل هذه الحالات مرضى الفشل الكلوي، وتليف الرئة، والحالات المتقدمة من أمراض القلب والكبد، إضافة إلى الحوامل في الأشهر الأخيرة والأطفال دون 12 عامًا، وفق الاشتراطات الصحية المعلنة.

كما يجب على المتقدمين استكمال التطعيمات والاشتراطات الصحية المطلوبة قبل السفر، وفق التعليمات الرسمية الخاصة بموسم الحج.

متى تجرى قرعة الحج 2027؟

بعد انتهاء فترة استقبال الطلبات، تبدأ الجهات المختصة في مراجعة الطلبات واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين.

ومن المقرر إجراء القرعة عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، وفق جدول زمني تعلنه الجهات المختصة، على أن تتم متابعة النتائج والإجراءات التالية من خلال القنوات الرسمية.

80 ألف جنيه مقدم تكاليف حج القرعة

وأعلنت وزارة الداخلية أن قيمة مقدم تكاليف الحج تبلغ 80 ألف جنيه، على أن يتم سداد المبلغ إلكترونيًا أو من خلال فروع البنوك الوطنية ومكاتب البريد.

ويكون السداد خلال 12 يومًا من إعلان نتيجة القرعة، بينما يتم تحديد باقي تكاليف الحج وتذاكر الطيران في وقت لاحق، وفق الأسعار والقواعد التي تعلنها الجهات المختصة.

تيسيرات لكبار السن والمرافقين

وتتضمن إجراءات التقديم تيسيرات مخصصة لبعض الفئات، من بينها كبار السن، إلى جانب السماح بإدراج مرافق وفق الضوابط المنظمة.

كما وفرت وزارة الداخلية نماذج للتقديم وإجراءات إلكترونية وهاتفية بهدف تسهيل عملية التسجيل وتقليل الحاجة إلى التوجه لمقار الشرطة بالنسبة لمن يختارون الوسائل الإلكترونية أو الهاتفية.

الداخلية تحذر من أخطاء بيانات التقديم

ودعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في التقدم لحج القرعة إلى مراجعة الشروط والضوابط قبل تسجيل الطلب، والتأكد من صحة البيانات الشخصية والصحية والمستندات المقدمة.

كما شددت أهمية الانتهاء من التسجيل قبل 27 أغسطس 2026، وهو الموعد المحدد لغلق باب التقديم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القرعة وإعلان أسماء الفائزين وفق الجدول الرسمي.

وبذلك، يستطيع الراغبون في أداء فريضة الحج ضمن قرعة حج 2027 الاختيار بين التقديم في أقسام الشرطة، أو التسجيل إلكترونيًا، أو استخدام الرقم الهاتفي المخصص، مع ضرورة استيفاء الشروط وتجهيز المستندات المطلوبة خلال فترة التسجيل المحددة.