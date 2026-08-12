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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنريكي يرفع راية التحدي: نسعى لمعادلة إنجاز ريال مدريد التاريخي

لويس إنريكي
لويس إنريكي
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

تحدث الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن الطموحات الكبيرة التي يسعى لتحقيقها مع الفريق الفرنسي، مؤكدًا أن أمامه تحديًا تاريخيًا يتمثل في محاولة معادلة الإنجاز الاستثنائي الذي حققه ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وقال لويس إنريكي في تصريحات تلفزيونية: «لدينا تحدٍّ فريد، وهو محاولة معادلة الثلاثية المتتالية لريال مدريد».

وأضاف: «لا أعتقد أن أحداً آخر في التاريخ قد حقق ذلك باستثناء ريال مدريد».

ويشير المدرب الإسباني إلى إنجاز ريال مدريد التاريخي بين عامي 2016 و2018، عندما نجح الفريق الملكي في التتويج بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.

ويمتلك إنريكي بالفعل تجربة ناجحة في البطولة، بعدما قاد باريس سان جيرمان للتتويج باللقب مرتين متتاليتين، كما رفع كأس دوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعد فوزه بالبطولة مع برشلونة عام 2015.

ويأمل إنريكي في قيادة باريس سان جيرمان إلى كتابة فصل جديد في تاريخ النادي الأوروبي، عبر تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، ليقترب الفريق من إنجاز ريال مدريد ويصبح ثالث فريق في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز، في حال تمكن من الوصول إليه.

الإسباني لويس إنريكي باريس سان جيرمان ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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