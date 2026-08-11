ديوماندي يبدأ رحلته مع ريال مدريد: "أفضل فريق في العالم"

كشف الإيفواري يان ديوماندي عن أول تصريحاته بعد انضمامه رسميًا إلى ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة ضخمة جعلته، وفق القيمة المعلنة، أغلى لاعب في تاريخ النادي الملكي.

وعاد الجناح الإيفواري إلى تدريبات ريال مدريد صباح الثلاثاء تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد، وسط ترقب كبير لما سيقدمه الوافد الجديد بعد الصفقة القياسية.

ديوماندي: أنا رشيق وسريع

ظهر ديوماندي للمرة الأولى عبر الحساب الرسمي لـ ريال مدريد، حيث تحدث عن شخصيته وأسلوبه في الملعب، قبل أن يوجه رسالة واضحة بشأن طموحاته مع النادي.

وعندما طُلب منه وصف أسلوب لعبه، اختار كلمتين فقط، قائلًا: "أنا رشيق وسريع".

ويعكس وصف ديوماندي أبرز نقاط قوته، خاصة سرعته وقدرته على التحرك واستغلال المساحات، وهي العناصر التي يأمل ريال مدريد في توظيفها خلال الموسم الجديد.

ريال مدريد أفضل فريق في العالم

وعن ناديه الجديد، لم يتردد ديوماندي في وضع ريال مدريد على قمة كرة القدم العالمية، حيث وصفه بكلمات مباشرة: "أفضل فريق في العالم".

وجاء انتقال الجناح الإيفواري إلى النادي الملكي مقابل 125 مليون يورو، مع وجود إضافات قد ترفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى 140 مليون يورو، ليصبح، وفق هذه الأرقام، أغلى لاعب في تاريخ ريال مدريد.

لا أضع رقمًا محددًا لأهدافي

ورفض ديوماندي تحديد عدد معين من الأهداف التي يستهدف تسجيلها خلال موسمه الأول، مؤكدًا أن تركيزه الأساسي سيكون على مساعدة الفريق وتحقيق الإضافة المطلوبة منه.

وقال: "لا أعرف، لكنني سأبذل قصارى جهدي لتسجيل الكثير من الأهداف. ليس فقط الأهداف، بل أن أكون فعالًا للغاية وأن أساعد الفريق".

وتكشف تصريحاته عن رغبة اللاعب في عدم حصر دوره داخل الملعب في التسجيل فقط، وإنما المساهمة في صناعة الفارق بمختلف الجوانب.

معكرونة بولونيز.. الطبق المفضل

وخلال مجموعة من الأسئلة السريعة التي وجهت إليه في ظهوره الأول بقميص ريال مدريد، كشف ديوماندي عن بعض تفاصيل حياته بعيدًا عن كرة القدم.

واختار الجناح الإيفواري "معكرونة بولونيز" كطبقه المفضل، كما تحدث عن عدد من الفنانين الذين يستمع إليهم، بينهم "تي آر كيه" من كوت ديفوار، وهيمرا وديدي بي، إلى جانب فنانين آخرين.

دعوة لزملائه لزيارة كوت ديفوار

وحرص ديوماندي على تعريف زملائه الجدد بجانب من ثقافة بلاده، مؤكدًا أنه سيكون سعيدًا باصطحابهم في حال زيارتهم لكوت ديفوار.

وقال إن وجهتهم ستكون مدينته سيكوجي، إلى جانب تناول أحد الأطباق المحلية الشهيرة، مضيفًا: "مدينتي، سيكوجي، وتناول طعام أتيكي".