مدافع ريال مدريد يكشف عن مثله الأعلى: كنت أريد أن أكون مثل راموس وارتداء قميصه

كشف المدافع الإسباني دين هاوسن، لاعب ريال مدريد، عن الحلم الذي راوده منذ الصغر، مؤكدًا أن اللعب بقميص الفريق الملكي وارتداء الرقم 4 كان دائمًا أحد أبرز طموحاته الكروية.

وقال هاوسن في تصريحات نقلتها وسائل إعلام: «لطالما كان حلمي أن ألعب في ريال مدريد وأن أرتدي الرقم 4».

وأضاف: «عندما كنت صغيرًا، كان مثلي الأعلى دائمًا سيرجيو راموس، الذي كان يرتدي الرقم 4، وكان أسطورة حقيقية لريال مدريد ولكرة القدم العالمية».

وتابع المدافع الإسباني: «ما زلت أتذكر عندما كنت ألعب بحذائه، إس آر 4، لأنني كنت أريد أن أكون مثله».

وتكشف تصريحات هاوسن عن مدى تأثره بسيرجيو راموس، الذي ارتدى القميص رقم 4 مع ريال مدريد لسنوات طويلة، ونجح في كتابة اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي والكرة الإسبانية.

ويعد دين هاوسن أحد العناصر الدفاعية في صفوف ريال مدريد، ويطمح إلى مواصلة التطور وترك بصمته مع الفريق الملكي، مستفيدًا من تجاربه وطموحاته التي بدأت منذ سنوات طفولته، عندما كان يتخذ راموس قدوة له.