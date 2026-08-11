موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ودية أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن برنامج الفريقين التحضيري لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية قبل بداية الموسم.

رهان ريال مدريد على الانسجام

يدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين عناصر الفريق، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين الجدد، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة لاختبار التشكيلة والوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ديبورتيفو يبحث عن الجاهزية

في المقابل، تمثل المباراة محطة مهمة لديبورتيفو لاكورونيا ضمن فترة الإعداد، حيث يسعى الفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير الانسجام بين لاعبيه، استعدادًا للتحديات التي تنتظره خلال الموسم الجديد.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو

تقام المباراة الودية بين ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على ملعب ريازور، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، لتكون متاحة أمام الجماهير الراغبة في متابعة استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد.

معلق المباراة

لم تعلن قناة أبو ظبي الرياضية حتى الآن عن اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا.