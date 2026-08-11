قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة .. عبدالله السعيد يدرس الاعتزال نهائيا بعد فسخ تعاقده مع الزمالك
بتوجيهات الرئيس السيسي.. صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الدواويس بالإسماعيلية
استمرار ذروة الارتفاع في الحرارة .. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة
من جدال حول غزة إلى اشتباك بالأيدي .. مواجهة حادة بين مرشح أمريكي وناشط إسرائيلي في لوس أنجلوس
الشرقية : تجهيز المقابر لتشييع جثامين أبناء المحافظة ضحايا حادث الدواويس
عائد افتراضي 20% .. الضرائب تكشف تفاصيل الصكوك التمويلية
جدل واسع | وكيل عبدالله السعيد يطلب الرحيل .. والزمالك : لم نحسم موقف اللاعب
ما حكم الشماتة في الظالم؟.. أمين الإفتاء يجيب
لبنان يلغي عقوبة الإعدام رسميًا ويستبدلها بالأشغال الشاقة المؤبدة والمشددة
توجيه عاجل من رئيس الوزراء لـ وزير العمل في حادث الدواويس المأساوي
وزير الطاقة الأمريكي: أكثر من 20 مليون برميل نفط خرجت من الخليج الأحد الماضي
الصحة : 7 حالات حرجة في حادث الدواويس بالإسماعيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا وديًا استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة ودية أمام ديبورتيفو لاكورونيا، ضمن برنامج الفريقين التحضيري لانطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد 2026-2027، في مباراة يسعى خلالها كل طرف إلى رفع درجة الجاهزية الفنية والبدنية قبل بداية الموسم.

رهان ريال مدريد على الانسجام

يدخل ريال مدريد المباراة بهدف تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين عناصر الفريق، خاصة مع وجود عدد من اللاعبين الجدد، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة لاختبار التشكيلة والوقوف على مستوى اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

 

ديبورتيفو يبحث عن الجاهزية

في المقابل، تمثل المباراة محطة مهمة لديبورتيفو لاكورونيا ضمن فترة الإعداد، حيث يسعى الفريق إلى رفع معدلات اللياقة البدنية وتطوير الانسجام بين لاعبيه، استعدادًا للتحديات التي تنتظره خلال الموسم الجديد.

 

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو

تقام المباراة الودية بين ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، على ملعب ريازور، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، والحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

 

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد عبر قناة أبو ظبي الرياضية 1، لتكون متاحة أمام الجماهير الراغبة في متابعة استعدادات الفريق الملكي للموسم الجديد.

 

معلق المباراة

لم تعلن قناة أبو ظبي الرياضية حتى الآن عن اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على مواجهة ريال مدريد وديبورتيفو لاكورونيا.

ريال مدريد ديبورتيفو لاكورونيا الموسم الكروي الجديد لاكورونيا ديبورتيفو لاكورونيا وريال مدريد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد الزيادات العالمية الكبيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء

الذهب

ارتفاع كبير.. سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء

المتهم والضحايا

مفاجأة بتقرير الصفة التشريحية بواقعة إنهاء حياة أسرة التجمع.. كم طلقة أصابت الضحايا؟

غادر الرئيس الـأمريكي دونالد ترامب سراً قمة الناتو

تفاصيل مغادرة ترامب مذعورًا من تركيا.. رحل لأمريكا على متن طائرة عسكرية

الضحايا

من إيصالات الأمانة إلى تنفيذ الجريمة.. المتهم يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لأسرة التجمع

مصطفى مدبولي

نسير في الطريق الصحيح.. رئيس الوزراء يزف أخبار سارة للمواطنين بشأن الاقتصاد

تنسيق الجامعات 2026

بالشعب العلمية.. الأماكن الخالية في تنسيق المرحلة الثانية للثانوية العامة

الدولار

بعد تجاوزه الـ50 جنيها.. استمرار صعود سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 أغسطس

ترشيحاتنا

رونالدينيو

رونالدينيو على خط إنقاذ موناكو.. أسطورة البرازيل يقترب من الاستحواذ على نادي السلة

منتخب الصالات

مران منتخب مصر لكرة الصالات استعدادا لمواجهة تنزانيا..صور

غزل المحلة

غزل المحلة يفوز وديا على سبورتنج بسداسية استعدادا للدوري

بالصور

تحذير للحوامل .. ارتفاع حالات سكري الحمل 60% خلال 5 سنوات .. وهذه أبرز مخاطره

ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين
ارتفاع حالات سكري الحمل خلال 5 سنوات ليهدد الأم والجنين

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء .. هل توجد زيادة؟

اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر
اسعار البنزين اليوم في مصر

احذر.. تناول هذا النوع من الأدوية يسبب التعرق الليلي ويفسد نومك

التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب
التعرق الليلي ومضادات الاكتئاب

احترس.. علامات تدل على نقص فيتامين B12.. طرق التشخيص والعلاج

نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟
نقص فيتامين B12؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد