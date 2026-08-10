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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ديوماندي يبهر مبابي في أول تدريب مع ريال مدريد

مبابي
مبابي
حمزة شعيب

لفت النجم الإيفواري يان ديوماندي، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد، أنظار زميله الفرنسي كيليان مبابي خلال أول حصة تدريبية تجمع بينهما، بعدما أظهر اللاعب الشاب مجموعة من القدرات الفنية والبدنية التي نالت إعجاب مهاجم الفريق الملكي.

وبحسب شبكة "ديفينسا سنترال" الإسبانية، فقد أبدى مبابي إعجابه بشكل خاص بسرعة ديوماندي، وقدرته على التعامل مع الكرة بكلتا القدمين، إلى جانب مهاراته في المراوغة، وذلك خلال المران الأول الذي جمع اللاعبين.

وأشارت الشبكة إلى أن التدريب انتهى بانطباعات إيجابية للغاية عن اللاعب الإيفواري، في الوقت الذي يدرك فيه مبابي وبقية لاعبي ريال مدريد حجم الضغوط التي سيواجهها ديوماندي، خاصة مع انضمامه إلى فريق بحجم النادي الملكي وهو في عمر 19 عامًا.

ويرى لاعبو ريال مدريد أن ديوماندي قد يصبح عنصرًا مهمًا في الفريق، سواء داخل الملعب أو خارجه، خاصة أن إمكانياته الفنية والبدنية تضيف خصائص لا تتوافر بشكل كبير في قائمة الفريق الحالية.

وتبرز أهمية ديوماندي بصورة أكبر في مركز الجناح الأيمن، الذي كان يشغله البرازيلي رودريجو جوس بشكل أساسي خلال السنوات الماضية، إلا أن غيابه عن المباريات حتى عام 2027 يجعل وجود لاعب جديد في هذا المركز أمرًا ضروريًا بالنسبة للفريق.

ومن المنتظر أن يمنح وصول ديوماندي ريال مدريد المزيد من السرعة واللعب المباشر على الجانب الأيمن، إلى جانب زيادة التنوع الهجومي وجعل أسلوب الفريق أكثر عمودية وأقل قابلية للتوقع أمام المنافسين.

كما يمكن لقدرات اللاعب الإيفواري أن تمنح مساحة أكبر لنجمي الفريق فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي، خاصة أن المنافسين يركزون عادة على مراقبتهما بشكل مكثف، بينما سيساهم وجود ديوماندي في توسيع رقعة اللعب وفتح مساحات إضافية أمام الخط الهجومي لريال مدريد.

ديوماندي مبابي ريال مدريد

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