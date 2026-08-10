ياسمين صبري: لا أبحث عن الرجل هو الذي يبحث عني.. وعيب الزوجة تصرف على زوجها

كشفت الفنانة ياسمين صبري رؤيتها لشريك الحياة، مؤكدة أن العلاقة بين الرجل والمرأة تقوم على الونس والأمان والطمأنينة، معتبرة أن الرجل يمثل إضافة حقيقية في حياة المرأة عندما يمنحها الاستقرار النفسي، كما شددت على أن إعالة الأسرة مسؤولية الرجل وليست المرأة.



وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، رداً على سؤال حول ما إذا كانت تحتاج إلى رجل في حياتها: "عندي كل حاجة بفضل الله".



وعن طبيعة الإضافة التي يمكن أن يقدمها شريك الحياة، قالت: "موجود طبعًا، زي ما أنا موجودة في الدنيا موجود"، موضحة: "الحياة بين الراجل والست هي إنك تؤنسي بيه.. الونس.. وده موجود في القرآن.. إن الشخص ده إنتي في وجوده أسعد، مرتاحة أكتر، مرتاحة، مطمنة، شعور بالأمان، الثقة، الطمأنينة، زي رفيق العمر، رفيقك، رفيق روحك، عقلك، حد تعرفي تكلميه بعقلك".



وحول ما إذا كان الزوج يجب أن يكون قادرًا على الإنفاق، أجابت: "آه، عيب طبعًا"، وذلك رداً على سؤال لميس الحديدي بشأن إنفاق الزوجة على زوجها.



وأكدت أن هذا ليس الوضع الطبيعي، قائلة: "بس مش ده الطبيعي"، مستشهدة بمثال من الطبيعة، وأضافت: "في الكون كله في توازن بين كل الكائنات، العصفور ده لما بيبقى عايز يتجوز... بيكون عشته الأول، وبعدين يجيب العصفورة، ولو اقتنعت تروح معاه".



واختتمت حديثها قائلة: "الكون كله ماشي كدة.. إن الرجل بيبحث عن المرأة لأنه محتاجها، هو اللي بيعمل العشة وهي بقى تكبرها وتجيب الكتاكيت والدنيا دي، الكون كله كدة.. ييجي الإنسان يعكسها؟ خلل، يبقى ده خلل".

تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن مواصفات الرجل الذي تتمناه شريكًا لحياتها، مؤكدة أنها لا تؤمن بأن المرأة يجب أن تسعى وراء الرجل، معتبرة أن العلاقة الطبيعية تقوم على أن يكون الرجل هو من يبادر بالبحث عنها.

وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، ردًا على سؤال: *"ياسمين لا تبحث عن رجل؟"*، قائلة: "لا، أنا يتم البحث عني".

وأوضحت رؤيتها لطبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة، قائلة: "أي ست كدة، الست هي اللي بتجري ورا الراجل؟ أهو مش هييجي، ولو جه هتتعذبي، لأنه هيتنطط عليكي.. مش دي العملية الصح، الكون مش ماشي كدة، ده كدة خلل، إنتي مش الصيادة أبداً".

وعن مواصفات الرجل الذي تحلم به، قالت: "إنه يكون جميل العقل والقلب والروح".

ورداً على تعليق لميس الحديدي بأن هذه الصفات تبدو مثالية، أجابت: "دي مش فلسفة، دي أصعب عملة، إنك تلاقي حد عقله جميل وروحه جميلة وقلبه جميل، إنسان عنده مبادئ".

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه النوعية من الرجال موجودة، قائلة: "موجودين، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى".

