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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين صبري: شيرين حبيبتي وهتعدي أزمتها.. وأنا شخص بيحب البزنس

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاني حسين

تحدثت الفنانة ياسمين صبري عن علاقتها بالفنانة شيرين عبد الوهاب، ورؤيتها لطريقة تجاوز الإنسان للأزمات التي يمر بها، كما كشفت عن اللحظة التي شعرت فيها ببداية شهرتها، مؤكدة أن مسلسل "طريقي" الذي جمعها بها كان نقطة مهمة في مشوارها الفني.


وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، عن الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: "شيرين حبيبتي".


وحول سؤالها عما إذا كانت تتواصل معها وتطمئن عليها، قالت: "الحقيقة لأ، لأ، شوفي أنا من الناس اللي بؤمن بشيء إن الإنسان لازم هو يكون منقذ نفسه بصراحة، مهما الناس تكاتفت لازم الإنسان ينوي، هي هي لازم يكون جواها ده".


وأضافت: "هترجع للغنى يا رب، وهي ابتدت ترجع للغنى صح، بالظبط شوفت اختياراتها، Phase يمكن بتمر بيها عايزة تخلصها وتطلع منها، ده هيبقى بإيديها بفضل الله".


وعن شعورها بالشهرة للمرة الأولى، أوضحت ياسمين صبري أن الشهرة لها أكثر من شكل، قائلة: "أنهو نوع من الشهرة؟".


وأضافت موضحة: "فيه شهرة اللي هو أنتي في كل حتة في الدنيا معروفة، اللي هو أنتي في كان معروفة".


وعن الشهرة الأولى التي شعر بها الجمهور في الشارع، خاصة في الإسكندرية، قالت ياسمين صبري إن مسلسل "طريقي" كان البداية، قائلة: "آه ممكن طريقي".


وأشارت إلى أن دخولها عالم السينما بعد ذلك ساهم في انتشارها بشكل أكبر، خاصة مع مشاركتها في أعمال سينمائية مع الفنان محمد إمام.
 

وكشفت الفنانة ياسمين صبري أنها تميل إلى السينما أكثر من الدراما التلفزيونية، موضحة أن طبيعة العمل السينمائي تمنحها مساحة أكبر للقيام بأعمال أخرى، كما تحدثت عن قرارها بعدم الاعتماد على الفن فقط والاتجاه إلى مجالات أخرى.

وأضافت ياسمين صبري، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي عبر بودكاست "موعد مع لميس"، ردًا على سؤالها حول سبب حبها للسينما أكثر من التلفزيون، قائلة: "الاسترس بتاعها أقل، أقدر أعمل حاجات تانية جنبها وأقدر أعمل أكتر من فيلم، إنما مسلسل هعمل رمضان وهتقعدي بقية السنة قاعدة بتعوضي أو بتحضري لرمضان اللي بعده".

وحول قرارها منذ بداية مشوارها الفني بعدم الاكتفاء بالتمثيل فقط، قالت ياسمين صبري: "من زمان من أول ما مثلت".

وأضافت موضحة ما شاهدته خلال بداياتها في مواقع التصوير: "كنت بروح اللوكيشن ولسه بقى أنا يعني كتكوتة كدة صغيرة، وألاقي ست كبيرة نازلة من الكرافان عشان بيقولولها اتفضلي يا أستاذة وهي تتمنى تبقى في بيتها، تتمنى الدنيا ساقعة أو الدنيا حر الساعة 2 الصبح شقاء".

وتابعت ياسمين صبري حديثها عن أهمية ضمان حقوق الفنانين وتأمين مستقبلهم ماديًا، قائلة: "وده هنا أنا أرجع لنقطة فكرة اللي بتحصل دلوقتي في النقابة وأنا معاها جداً، حق الأداء العلني مظبوط لإن ده بيحفظ، ونرجع برضه لنقطة إيه إنهم يبقوا متأمنين مادياً لمستقبلهم".

وعن سبب حرصها على وجود مصدر دخل آخر بجانب الفن، قالت: "مظبوط، وزي كدة لعيبة الكورة فترة وخلاص وPhase، وأنتي فيها Prime time جامدة جداً وبعد كدة موجة بتسلم موجة، جيل بيسلم يعني لن تدوم لأحد".

وأضافت: "فقولت لأ لازم دايماً يبقى فيه مصدر تاني للدخل، وصراحة أنا كمان بحب البيزنس، يعني أنا بنت بحب الكوزماتيكس والسكين كير والمنطقة دي بحبها، وهي مربحة جداً جداً". 
 

ياسمين صبري اخبار التوك شو الفن التمثيل لميس الحديدي

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