ياسمين صبري: محمود عبد العزيز كان عايز يجوزني حد من عيلته

كشفت الفنانة ياسمين صبري أن بدايتها الفنية جاءت بشكل سريع ودون تخطيط مسبق، مؤكدة أنها لم تكن تستيقظ كل يوم وهي تضع هدف أن تصبح ممثلة، لكنها تعاملت مع الأمر ببساطة وسلاسة.



وأضافت، خلال لقائها مع بودكاست «موعد مع لميس» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي: "لا لا.. أبداً أبداً.. بصراحة يعني أنا إنسانة واخدة الأمور بسلاسة وببساطة ومبخدش الدنيا على قلبي ومبخدش حاجة على أعصابي، أنا بفضل الله كانت خطواتي سريعة".

وتابعت: "أول مسلسل عملته في حياتي كان مع أستاذ محمود عبد العزيز، أول حاجة عملتها مسلسل في حياتي كان رمضان وحوالي نجوم.. «جبل الحلال» بالظبط الله يرحمه، مع أستاذ عادل أديب ووفاء عامر وكلهم نجوم".



وعن علاقتها بالفنان الراحل محمود عبد العزيز، أوضحت ياسمين صبري أن حديثه عنها لم يكن مرتبطًا بجمالها فقط، وإنما بطبيعتها وشخصيتها، قائلة: "لا هو كان عايز يجوزني حد من عيلته، فقال يعني أنتي اتجوزي بقى وكدة فكان بيقولها لي كدة معرفش ليه الناس لفتها لفة بس براحتهم هي عاجباهم كدة مفيش مشاكل".



وأضافت: "بس لأ هو كان بيقوللي يعني ياسمين أنتي «Fragile» يعني سهلة الكسر، وده مش حقيقي ده هي دي النعومة، لكن أنا قوتي في نعومتي".

وكشفت الفنانة ياسمين صبري جانبًا من تفاصيل طفولتها والتجارب التي ساهمت في تكوين شخصيتها، مؤكدة أنها واجهت بعض الصعوبات في سنواتها الأولى، لكنها ترى أن هذه التجارب كانت سببًا في بناء شخصيتها الحالية.وجاء ذلك ردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي خلال لقائها بها عبر بودكاست "موعد مع لميس": "ياسمين سهلة الكسر؟"، لترد الفنانة قائلة: "لا بفضل الله لا".



وحول تعرضها لمواقف صعبة في حياتها جعلتها تشعر بالانكسار، قالت ياسمين صبري: "في طفولتي ممكن آه، ولكن بعد كدة لأ، أنا عندي نظرية في الحياة إنه فيه كريدت بتدفعيه، يا هتدفعيه في الأول يا هتدفعيه في الآخر".



وأضافت: "يعني فيه حاجات بتقابليها بتواجهيها بتبقى صعبة، يا هتقابلي الصعب في الأول يا هتقابلي الوحش في الآخر".



وتابعت: "حياتي في الطفولة مكانتش سهلة"، موضحة أن ظروف نشأتها كان لها دور كبير في تشكيل شخصيتها، قائلة: "والدتي كانت مسافرة ووالدي، وده اللي كون شخصيتي دي، وأنا ممتنة ليه، لأني أعتقد لو كنت طلعت في ظروف عادية كان هيبقى تكويني مختلف".



وعن الشخصية الأكثر تأثيرًا في حياتها، أكدت ياسمين صبري أن جدتها كان لها الدور الأكبر في تكوينها، قائلة: "جدتي اللي ربتني، مامة مامتي".

وأضافت أن نشأتها في منزل جدتها جعلتها مرتبطة بالتراث والفن القديم، موضحة: "أنا اتربيت في بيت فيه أم كلثوم وعبد الحليم، كنت أصحى 6 الصبح مع جدتي نعمل الكحك، اتربيت في بيت فيه أصالة، طريقة كلامي ولهجتي ومخارج ألفاظي تحسي إنها مش من الزمن ده شوية".



وتابعت: "التربية دي علمتني كدة، كنت أروح معاها السوق، أروح عند الراجل بتاع الفراخ، أتفرج على الفراخ وأدعي لهم وهم بيدبحوا".



وأكدت ياسمين صبري أن جدتها كانت شخصية صارمة وحازمة، قائلة: "جدتي ست صارمة حازمة"، مشيرة إلى أنها تربت على الالتزام وتحمل المسؤولية، وأضافت: "كنت بصحى الساعة 4 الحقيقة، ببقى في المية 5 قبل المدرسة، أطلع المدرسة أرجع أتغدى".



وأشارت الفنانة إلى أن هذه التجارب المبكرة ساهمت في تكوين رؤيتها للحياة وشخصيتها التي تعتمد على القوة والاعتماد على النفس.

