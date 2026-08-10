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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشتغل من عمر 17 سنة.. ياسمين صبري: الاستقلال المادي أحد عناصر قوة المرأة

ياسمين صبري
ياسمين صبري
هاني حسين

قالت الفنانة ياسمين صبري إن فكرة الاختلاف بالنسبة لها لم تكن مجرد رغبة، وإنما ثقافة آمنت بها منذ الصغر، مؤكدة أنها بدأت العمل في سن مبكرة من أجل الاعتماد على نفسها واكتساب الاستقلال المادي.


وأضافت، خلال لقائها معالاعلامية لميس الحديدي  خلال   بودكاست "موعد مع لميس": "شوفي هو الاختلاف ده أصلاً ثقافة أنا مؤمنة بيها، يعني أنا بشتغل من وأنا عندي 17 سنة."


وأوضحت أن بداية عملها كانت خلال سنوات الدراسة الجامعية، من خلال برامج العمل الصيفي، قائلة: "وأنا في الجامعة بيبقى فيه حاجة اسمها (Summer Job)، بتبقي بتطلعي بتسافري أمريكا مثلاً في وقت الصيف وبتشتغلي."

وأشارت إلى أنها خاضت أكثر من تجربة عمل، لافتة إلى أنها لم تستمر طويلًا في العمل ك" ويتر" ، قائلة: "عملت مثلاً (Waitress) ده يوم وقولت أنا مش قادرة أكمل، فأختي حتى قالتلي: فاكرة نفسك هتيجي أمريكا تشتغلي إيه؟ مديرة بنك؟ فقولتلها: لا أنا مش مقتنعة، في الآخر اشتغلت في محل مجوهرات."


وأكدت أن حصولها على وظيفة في محل للمجوهرات جاء بمبادرة شخصية، مضيفة: "أنا كنت ماشية في شارع كدة حلو أوي لذيذ وبصيت على محل كان قدامي وقولت إيه ده، أنا أتمنى أشتغل في مكان زي ده، فعديت الشارع ودخلت وقولتلهم أنتوا بتوظفوا؟ واشتغلت في المحل ده، وهو علمني مثلاً فكرة المجوهرات والأحجار، وأنا بحب كل ما هو جميل زي أي سِت."


وأوضحت أن تلك التجربة رسخت لديها قيمة الاعتماد على النفس منذ سن مبكرة، قائلة: "اتعلمت مثلاً إني أشتغل من وأنا عندي 17 سنة، وكل سنة أروح في الصيف أرجع تاني لنفس الوظيفة، فاتعلمت إن أنا أكسب فلوس من بدري وأستقل."


وأضافت أن الاستقلال الذي كانت تقصده هو الاستقلال المادي، وليس الانفصال عن الأسرة، موضحة: "أستقل مادياً، مش شرط أستقل عن أهلي يعني أطلع بره البيت، فكرة إنك بتكسبي فلوس وأنتي صغيرة فتقدري تشتري اللي أنتي عايزاه، تقدري تطمحي، تقدري تعلي البار على نفسك... أنا مش محتاجة تعملي كدة لإنك مستقلة."


وأكدت ياسمين صبري أن الاستقلال المادي يمثل أحد عناصر قوة المرأة، موضحة: "أولاً هي الحتة دي حساسة شوية، بس جزء من قوة الست في استقلالها المادي، وده حسب الراجل اللي حواليها، كزوج، كأب، كأخ."


وأضافت أن الظروف قد تفرض على بعض السيدات الاعتماد على أنفسهن، قائلة: "ولكن أحياناً الدنيا مابتكونش كاملة أو ظروفها أصعب، فالست بتواجه أب أو ظروف أو زوج أو بيت بيكون الراجل لا يعولها، فهنا استقلالها المادي بيكون مفيد جداً."


وأشارت إلى أن الاستقلال المادي يمنح المرأة حرية اتخاذ القرار، موضحة: "فده بيعلم الست أولاً إن بيكون ليها رأي، تعرف تقول آه أو لأ، يكون عندها حرية الاختيار، يعلم الست استقلالها المادي ده إن الراجل نفسه اللي بيتعامل معاها بيعملها حساب، ميجيش عليها أوي، لكن فيه رجال أسوياء في نفس الوقت، بس أنا بتكلم على كل النماذج."


واختتمت حديثها مؤكدة أثر هذه التجربة في تكوين شخصيتها، قائلة: "فعلمني كتير طبعاً، علمني إن أنا أصلاً أكون حرة." وعن تأثير ذلك على ثقتها بنفسها، أجابت: "طبعاً."
 

ياسمين ياسمين صبري اخبار التوك شو لميس لميس الحديدي

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