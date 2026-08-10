التسجيل في إحلال السيارات 2026 .. الشروط والمستندات والحافز

مبادرة إحلال السيارات 2026 .. يتزايد اهتمام المواطنين بالبحث عن خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات القديمة 2026، بالتزامن مع استمرار إتاحة برنامج استبدال السيارات التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث أسطول المركبات، ودعم المواطنين، وخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، ويعد التعرف على شروط المبادرة والمستندات المطلوبة وأنظمة السداد من أكثر الموضوعات التي تشهد معدلات بحث مرتفعة بين الراغبين في الاستفادة من البرنامج.

وتوفر المبادرة مزايا متعددة للمشاركين، تشمل الحصول على سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، والاستفادة من الحافز الأخضر، إلى جانب إتاحة أنظمة سداد متنوعة، بما يمنح المواطنين خيارات تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم المالية.

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ما هي مبادرة إحلال السيارات؟

تأتي مبادرة «جو جرين مصر» (Go Green Masr) ضمن جهود الدولة الرامية إلى تحديث أسطول السيارات القديمة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية، من خلال استبدال السيارات التي تجاوزت العمر المحدد بسيارات جديدة مصنعة محليًا وتعمل بالغاز الطبيعي.

وتسعى المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والبيئية، من أبرزها خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات، ودعم الصناعة المحلية، وتحسين مستويات الأمان للمواطنين، فضلًا عن تقديم حافز مالي للمشاركين يعرف باسم «الحافز الأخضر».

شروط الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات 2026

حددت المبادرة عددًا من الشروط التي يجب توافرها للاستفادة من برنامج الإحلال، وتشمل أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عامًا في حالة السداد النقدي.

وفي حالة اختيار نظام التقسيط، يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 و65 عامًا، كما يشترط أن يكون قد مر على السيارة 20 عامًا، وأن تكون مرخصة في إحدى المحافظات والمدن المحددة ضمن المبادرة.

وتتضمن الشروط أيضًا أن تكون رخصة السيارة الأجرة باسم مقدم الطلب، وأن تكون السيارة مسجلة باسم مالكها لمدة عامين على الأقل قبل التقديم، وذلك وفق الضوابط المقررة.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتعين على الراغبين في الاشتراك في المبادرة تجهيز مجموعة من المستندات الأساسية قبل تقديم الطلب، وتشمل صورة سارية من بطاقة الرقم القومي، وصورة من رخصة السيارة القديمة باسم مقدم الطلب.

كما تشمل المستندات شهادة بصافي الدخل الشهري موجهة إلى مبادرة الإحلال في حالة اختيار نظام التقسيط، إلى جانب مستند حديث لإثبات محل الإقامة، مثل إيصال الكهرباء أو المياه أو الغاز.

وفي حال كانت إيصالات المرافق ليست باسم المتقدم، يجب تقديم عقد الإيجار، بالإضافة إلى استعلام أمني من وحدة المرور أو صحيفة الحالة الجنائية الموجهة للمبادرة.

المستندات المطلوبة عند وفاة مالك السيارة

إذا كان مالك السيارة متوفى، فيلزم تقديم شهادة وفاة المالك، وإعلام الوراثة، وصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بالورثة.

كما يجب تقديم توكيلات من الورثة لمقدم الطلب، وفي حال وجود قاصر بين الورثة، يلزم تقديم موافقة النيابة على تخريد السيارة.

خطوات التسجيل في مبادرة إحلال السيارات

يمكن للراغبين في الاشتراك في المبادرة تقديم طلباتهم إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمبادرة «جو جرين مصر».

وتبدأ إجراءات التسجيل بالدخول إلى الموقع الإلكتروني للمبادرة، ثم اختيار خدمة الاشتراك، يلي ذلك تسجيل البيانات الشخصية وبيانات مالك السيارة، ثم إدخال بيانات السيارة القديمة.

ويستكمل المتقدم الإجراءات باختيار السيارة الجديدة وطرازها، ثم تحديد نظام السداد سواء نقدًا أو بالتقسيط، وأخيرًا رفع المستندات المطلوبة واستكمال إجراءات التقديم.

قيمة الحافز الأخضر للمستفيدين

تختلف قيمة الحافز الأخضر الممنوح للمستفيدين بحسب نوع السيارة، حيث تبلغ قيمة الحافز للسيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة، بحد أقصى 22 ألف جنيه.

أما سيارات التاكسي، فيبلغ الحافز 20%، بحد أقصى 45 ألف جنيه، بينما تصل قيمة الحافز المخصص للميكروباص إلى 25%، بحد أقصى 65 ألف جنيه.

أنظمة سداد السيارات الجديدة

توفر المبادرة أكثر من نظام للسداد، إذ تتيح السداد النقدي، كما تقدم برامج تمويل بالتقسيط تمتد إلى 7 أو 10 سنوات، وذلك وفقًا لنوع السيارة وشروط جهة التمويل.

ويُنصح المتقدم قبل اختيار نظام التقسيط بمراجعة قيمة القسط الإجمالي، وشروط التمويل، والتأمين، والضمان، والصيانة، للتأكد من أن الالتزامات المالية تتناسب مع مستوى دخله.

لماذا تستهدف الدولة إحلال السيارات القديمة؟

لا تقتصر أهداف المبادرة على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة فقط، وإنما تمتد إلى خفض استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة، ورفع مستويات الأمان على الطرق، وتقليل تكاليف صيانة السيارات القديمة، فضلًا عن دعم الصناعات المحلية المرتبطة بقطاع السيارات.

كما يستند تنظيم إحلال السيارات التي تجاوزت 20 عامًا إلى أحكام قانون المرور، والقرارات المنظمة لصندوق تمويل شراء المركبات البديلة، والحوافز المقررة للمستفيدين.

نصائح مهمة قبل التسجيل في المبادرة

قبل البدء في إجراءات التسجيل، يُفضل التأكد من استيفاء جميع شروط المبادرة، وتجهيز المستندات المطلوبة بصورة كاملة، إلى جانب مقارنة السيارات المتاحة وأنظمة التمويل المختلفة، واختيار النظام الذي يتناسب مع القدرة المالية للمتقدم.

ويُنصح أيضًا بمراجعة جميع البيانات المدخلة قبل إرسال الطلب، والاحتفاظ بالمستندات وإثباتات التقديم، ومتابعة الجهات الرسمية المشاركة في المبادرة للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بالأسعار أو السيارات أو أنظمة التمويل أو الإجراءات الخاصة بالتقديم.