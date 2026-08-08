النقل النظيف .. الحكومة تدرس إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز إحلال السيارات القديمة.. توفير آليات تمويل وحوافز مناسبة

يعود ملف إحلال السيارات المتهالكة إلى صدارة المشهد مجددًا، في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة النقل، والحد من الانبعاثات، وترشيد استهلاك الوقود، بالتوازي مع جهود توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي.

وتدرس الحكومة إطلاق مبادرة جديدة لتحفيز إحلال السيارات المتقادمة، سواء الملاكي أو الأجرة، بسيارات جديدة تعمل بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها السيارات الكهربائية، بما يحقق أهدافًا اقتصادية وبيئية وصناعية في الوقت نفسه.

وتستهدف المبادرة، في حال إقرارها بصورتها النهائية، مساعدة مالكي السيارات القديمة على استبدال مركباتهم بأخرى حديثة، مع توفير آليات تمويل وحوافز مناسبة، بما يخفف العبء المالي على المواطنين ويشجعهم على المشاركة في عملية الإحلال.

ويختلف التوجه الجديد عن برنامج الإحلال الذي سبق أن أطلقته الدولة، والذي ركز بصورة أساسية على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي؛ إذ يرتبط التصور الجديد بالتوسع في استخدام السيارات الكهربائية ودعم التحول إلى وسائل نقل أكثر استدامة.

ويمثل هذا التحول جزءًا من رؤية أوسع لتطوير قطاع السيارات في مصر، بحيث لا يقتصر الأمر على تحديث المركبات الموجودة في الشارع، وإنما يمتد إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على إنتاج السيارات الحديثة ومكوناتها محليًة

ويرتبط نجاح أي برنامج جديد للإحلال بقدرة الصناعة المحلية على توفير السيارات المطلوبة بأسعار مناسبة وبمواصفات تلائم احتياجات السوق المصرية.

وفي هذا الإطار، تعمل الدولة على تنفيذ البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي يستهدف زيادة الإنتاج المحلي، وتعميق التصنيع، وجذب استثمارات جديدة إلى القطاع، إلى جانب دعم الصناعات المغذية ومكونات السيارات.

ومن شأن وجود برنامج واسع لإحلال السيارات المتقادمة أن يخلق طلبًا محليًا مستدامًا على السيارات المنتجة في مصر، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا أمام الشركات العالمية والمحلية للتوسع في التصنيع والاستثمار.

وتكتسب السيارات الكهربائية أهمية متزايدة في خطط تطوير قطاع السيارات، خاصة مع توجه الدولة إلى خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل.

ويحتاج التوسع في السيارات الكهربائية إلى منظومة متكاملة تشمل توفير محطات الشحن، وزيادة عدد مراكز الصيانة المتخصصة، وتوفير قطع الغيار، وتدريب العمالة، إلى جانب وضع حوافز تشجع المواطنين على اقتناء السيارات الكهربائية.

كما أن التوسع في الإحلال الكهربائي يمكن أن يدعم الاستثمارات الجديدة في تصنيع البطاريات ومكونات السيارات الكهربائية، بما يعزز القيمة المضافة المحلية.

ومن المتوقع أن تتضمن أي منظومة جديدة للإحلال تحديد عمر السيارة المؤهلة للاستبدال، وحالتها القانونية، ومدة ملكية صاحبها لها، إلى جانب تحديد قيمة الحافز المقدم وآليات تسليم السيارة القديمة.

كما ستكون آليات التمويل أحد العناصر الرئيسية في البرنامج، خاصة أن أسعار السيارات الجديدة تمثل تحديًا أمام شريحة كبيرة من المواطنين، وهو ما يجعل توفير برامج تقسيط طويلة الأجل بفائدة مناسبة عنصرًا حاسمًا في نجاح المبادرة.

ومن المنتظر كذلك تحديد السيارات الجديدة التي يمكن للمواطن الاختيار بينها، مع إعطاء أولوية للسيارات المنتجة أو المجمعة محليًا، بما يضمن توجيه الإنفاق الناتج عن المبادرة إلى دعم الصناعة الوطنية.

ولا تقتصر أهمية إحلال السيارات القديمة على تحسين شكل أسطول المركبات، وإنما تمتد إلى مجموعة من المكاسب، أبرزها خفض استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات، وتحسين مستويات الأمان على الطرق، والحد من تكاليف تشغيل السيارات القديمة وصيانتها.

كما يمكن أن تسهم المبادرة في تنشيط سوق السيارات الجديدة، وزيادة الطلب على المنتجات المحلية، وخلق فرص عمل في قطاعات التصنيع والصيانة والخدمات المرتبطة بالسيارات الكهربائية.

ويواجه البرنامج عددًا من التحديات، يأتي في مقدمتها ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، وتكلفة إنشاء البنية التحتية اللازمة للشحن، ومدى قدرة المواطنين على تحمل الأقساط، بالإضافة إلى ضرورة ضمان توافر السيارات وقطع الغيار وخدمات ما بعد البيع.

كما يتطلب نجاح الإحلال وجود تنسيق متكامل بين الجهات الحكومية وشركات السيارات والبنوك وشركات التمويل، بحيث يتم تصميم منظومة تحقق مصلحة المواطن والمصنع والدولة في الوقت نفسه.

ويعكس إعادة طرح ملف السيارات المتهالكة توجهًا نحو ربط سياسات النقل بسياسات الصناعة والطاقة والبيئة، بحيث يتحول الإحلال من مجرد استبدال سيارة قديمة بأخرى جديدة إلى أداة لدعم التحول الصناعي والتكنولوجي في قطاع السيارات.

ومن ثم، فإن نجاح المبادرة الجديدة لن يقاس فقط بعدد السيارات التي سيتم إحلالها، وإنما بقدرتها على خفض الانبعاثات، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة استخدام السيارات النظيفة، وتوفير حلول تمويلية مناسبة للمواطنين، بما يساهم في بناء سوق سيارات أكثر حداثة واستدامة في مصر.



