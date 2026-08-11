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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة على السوشيال ميديا

المتهمة
المتهمة
مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها (4 هواتف محمولة "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") ، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.


 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

الأجهزة الأمنية صانعة محتوى فيديوهات خادشة

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