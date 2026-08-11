هجوم استهدف منزله.. اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية في ليبيا

أفاد مصدر عسكري ليبي باستشهاد اللواء فوزي المنصوري مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالقيادة العامة بعملية إرهابية استهدفته أمام منزله في بنغازي، بحسب تقارير لوسائل إعلام ليبية.

و أضاف المصدر العسكري أن العملية نفذت بواسطة متفجرات والجهات المختصة باشرت تحقيق موسع في هذه الجريمة الإرهابية النكراء .

وبحسب مصادر محلية، وقع الانفجار عقب خروج المنصوري من صلاة العشاء، فيما أفادت مصادر محلية بأن الانفجار استهدف السيارة التي كان يستقلها وسط حي السيدة عائشة.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات الهجوم أو الجهة التي تقف وراءه، فيما باشرت الجهات الأمنية التحقيق في الحادث.