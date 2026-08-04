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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«إنتي هتفضحينا».. تفاصيل خناقة ياسمين صبري مع مخرج شهير

دعاء صلاح
دعاء صلاح
قاسم

أزاحت الإعلامية والمنتجة دعاء صلاح الستار عن كواليس انسحاب الفنانة ياسمين صبري من بطولة مسلسل «الشادر» قبل بدء تصويره، مؤكدة أن خلافاً وقع بينها – وتقصد ياسمين صبري – وبين المخرج الراحل سامح عبد العزيز خلال مرحلة التحضيرات.
 

وخلال لقائها مع الإعلامي خالد فرج في برنامج «Mirror»، أوضحت دعاء صلاح أنها علمت باعتذار ياسمين صبري عن المسلسل أثناء وجودها في دبي، بعدما أبلغتها شريكتها المنتجة منى قطبب بالقرار، مشيرة إلى أنها كانت متحمسة لرؤية ياسمين في هذا الدور، الذي كان سيشهد تقديمها لأول مرة شخصية فتاة سكندرية.
 

وأضافت أن الأزمة بدأت خلال إحدى بروفات الترابيزة، عندما طلب المخرج سامح عبد العزيز من ياسمين صبري تغيير طريقة أدائها ونبرة صوتها لتناسب طبيعة الشخصية، قبل أن يوجه إليها انتقاداً قاسيًا بقوله: «هتفضحينا.. إنتي كده هتخلي الناس تضحك علينا».

وأشارت إلى أن ياسمين صبري لم تتقبل أسلوب الحديث، معتبرة أن شخصيتها الهادئة لا تسمح لها بالاستمرار في أجواء كهذه، لتقرر بعدها الاعتذار عن المشاركة في المسلسل.

وكشفت دعاء صلاح أن المنتجة منى قطب طلبت من ياسمين صبري تأجيل إعلان انسحابها حتى يتم التعاقد مع بديلة لها، إلا أنها أعلنت الخبر قبل انتهاء الشركة من اختيار ممثلة أخرى، وهو ما أربك خطة العمل.

وأوضحت أن المخرج سامح عبد العزيز رشح الفنانة روبي لخلافة ياسمين صبري في البطولة، لكنها اعتذرت هي الأخرى، لتتوقف التحضيرات للمشروع في ذلك الوقت، قبل أن يخرج المسلسل من خريطة التنفيذ

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