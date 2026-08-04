التموين: لا أزمة في وفرة السلع.. ومخزونات إستراتيجية تصل لـ 12 شهرا

أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أن ملف الأمن الغذائي أحد اهم ملفات الأمن القومي التي تحظى باهتمام القيادة السياسية، وهناك رؤية استباقية لتأمين الاحتياجات من السلع الأساسية".



وقال أحمد كمال في مداخلة هاتفية على قناة “الحياة” : "نطمئن المواطنين بأن هناك احتياطيا استراتيجيا آمنا من الزيت والسكر والقمح والأرز والمكرونة بمتوسط يصل لـ 6 شهور وهناك سلع يصل المخزون فيها لـ 12 شهرا".

وأكمل كمال: "هناك إتاحة وزيادة للمعروض من السلع الأساسية في منافذ وزارة التموين ووزارة الزراعة "، مضيفا:" لا أزمات في وفرة السلع الاستراتيجية داخل الأسواق".

وأكمل: "نضخ أكثر من 50 % زيادة من السلع في شهر رمضان والمواسم "، مضيفا:" نؤكد على توفير كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج ".

ولفت احمد كمال :" تكثيف الجهود الرقابية وحملات التفتيش بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك للرقابة على وفرة السلع وجودتها ومطابقتها للمواصفات ".