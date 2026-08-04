بث مباشر| أحمد موسى يرد بقوة على شائعات تحريك أسعار العيش البلدي

يقدم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع عبر قناة صدى البلد، اليوم ومن المقرر أن يتناول خلال حلقة اليوم عددًا من القضايا والموضوعات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي طرأت على الساحة خلال الفترة الأخيرة.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن :"قرار وزير التموين يتعلق بالعيش السياحي وملوش علاقة بالعيش البلدي ولازم على المواطن التأكد من الوزن والوزن قبل ما تمشي".

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هذا القرار جاء من وزير التموين والتجارة الداخلية بناءا على أسباب واضحة.