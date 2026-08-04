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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نوع خضروات غير متوقع ينسف الوزن ويحمى الجسم

الوزن
الوزن
اسماء محمد

يعد الباذنجان من الخضروات الشهية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض إذا تم إعداده بدون إضافة الدهون.

ووفقا لموقع very well health نعرض لكم أهم فوائد الباذنجان الصحية

 ستزيد مستويات مضادات الأكسدة

الباذنجان غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات والكاروتينات. 

المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية.  مكملات مضادات الأكسدة: ما تحتاج إلى معرفته .

تساعد هذه المواد الفعالة على تحييد الجذور الحرة ، مما يقلل الالتهاب ويحتمل أن يقي من الأمراض المزمنة. 

أظهرت الأبحاث أن مضادات الأكسدة الموجودة في قشر الباذنجان توفر فوائد وقائية ضد سرطان المعدة، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من الأدلة. 

ستفقد الوزن 

يُعدّ الباذنجان منخفض السعرات الحرارية نسبيًا وغنيًا بالألياف، مما يجعله خيارًا جيدًا لنظام غذائي يهدف إلى إنقاص الوزن. 

 تُشير الأبحاث إلى أن الأطعمة الغنية بالألياف تُساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول نظرًا لبطء حركتها عبر الجهاز الهضمي، مما قد يُؤدي إلى انخفاض إجمالي استهلاك السعرات الحرارية. 

ولهذا السبب، يُنصح غالباً باستخدام الباذنجان كبديل مغذٍ للمكونات ذات السعرات الحرارية العالية أو البروتين الحيواني في وصفات مثل البيتزا واللازانيا والمقليات. 

 ستتمكن من التحكم في مستويات السكر في الدم

باعتبارها من الخضراوات غير النشوية، تتميز الباذنجان بمؤشر جلايسيمي منخفض  وهذا يعني أنها لا تسبب ارتفاعات مفاجئة في نسبة السكر في الدم، وهو أمر بالغ الأهمية لمرضى السكري الذين يرغبون في ضبط مستويات السكر في الدم لديهم . 

يساهم محتوى الألياف العالي في الباذنجان أيضاً في منع تقلبات مستوى السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للسكر. 

تقلل خطر إصابتك بالأمراض المزمنة

قد تدعم بعض العناصر الغذائية الموجودة في الباذنجان، مثل البوتاسيوم ومضادات الأكسدة، صحة القلب من خلال تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية كما قد يساعد الأنثوسيانين، وهو مضاد أكسدة موجود أيضاً في الباذنجان، على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL أو "الكوليسترول الضار " ) ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

تُشير الأبحاث إلى أن تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، مثل الباذنجان الغني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، يُمكن أن يُساعد  في تقليل خطر الإصابة بالسرطان وتشير إحدى الدراسات إلى أن مركب سولاسودين رامنوزيل جليكوسيدات (SRGs) الموجود في الباذنجان قد يُساهم في مكافحة سرطان القولون والمستقيم ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة. 

 ستحمي عقلك

من المحتمل أن يساعد تناول الباذنجان بانتظام في تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر. 

يحتوي قشر الباذنجان على مادة ناسونين، وهي مضاد أكسدة قوي، تشير الأبحاث إلى أنها قد تساعد في الحماية من التلف والالتهاب المرتبطين بالشيخوخة في الدماغ ولا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد هذه العلاقة.

الباذنجان فوائد الباذنجان الوزن الزهايمر الأمراض المزمنة

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