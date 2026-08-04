طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم.. بخطوات سهلة وطعم لا يقاوم

يبحث الكثير من عشاق الأكلات السريعة عن طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل، للحصول على نفس المذاق الشهي بجودة أفضل وتكلفة أقل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة متكاملة تشمل تحضير العيش الطري، والكفتة المتبلة، مع إضافات المطاعم الشهيرة التي تمنح السندوتش مذاقًا مميزًا.

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

مقادير العيش الطري:

لتحضير العيش الهش المستخدم في سندوتشات الكفتة، تحتاجين إلى:

4 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة صغيرة سكر.

رشة ملح.

2 بيضة مع فصل الصفار عن البياض.

كوب وربع إلى كوبين ماء دافئ للعجن.

ربع كوب زبدة.

قليل من الزيت.

سمسم وحبة البركة للتزيين.

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

مقادير الكفتة:

كيلو لحم مفروم بنسبة دهون مناسبة.

بصلة مفرومة ناعم ومصفاة من الماء.

فلفل أخضر وأحمر مفرومان ناعمًا.

فصان من الثوم المفروم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات الكفتة.

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

طريقة تحضير العيش:

ـ يخلط الدقيق مع الخميرة والسكر والملح وبياض البيض، ثم يضاف الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة متماسكة، وبعدها تضاف الزبدة والزيت وتُعجن جيدًا لمدة 5 دقائق حتى تصبح ناعمة ومرنة.

ـ تترك العجينة حتى تختمر، ثم تُقسم إلى كرات صغيرة، وتُفرد وتُدهن بالزبدة وتُطوى، ثم تُدهن بصفار البيض ويُرش الوجه بالسمسم وحبة البركة، وتُخبز في فرن ساخن حتى تكتسب اللون الذهبي.

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

طريقة تحضير الكفتة:

ـ يُمزج اللحم المفروم مع البصل والفلفل والثوم والبهارات جيدًا، ثم تُعجن المكونات بقوة حتى تتماسك، وبعد ذلك تُشكل على هيئة أصابع متساوية، وتُطهى على الجريل أو في طاسة ساخنة حتى تنضج وتأخذ لونًا ذهبيًا.

طريقة عمل سندوتشات كفتة المطاعم في المنزل

طريقة تقديم سندوتشات كفتة المطاعم

ـ يُفتح العيش الطري ويُدهن بصوص البرجر، ثم تُرص أصابع الكفتة، ويُضاف إليها شرائح جبنة الشيدر، والبصل المكرمل، والطماطم، والسلطة، لتقديم سندوتشات كفتة المطاعم بمذاق غني يشبه أشهر المطاعم.