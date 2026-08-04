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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خلافات عائلية .. القبض على المتهمين بضرب رجل وزوجته بالمنوفية

المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص وزوجته بالمنوفية .


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يوليو المنقضى تبلغ لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية من (أحد الأشخاص وزوجته "مصابان بجروح وسحجات وكدمات متفرقة"– مقيمان بدائرة المركز) بتضررهما من نجلى شقيق الأول (نقاش ،وشقيقه – مقيمان بذات الدائرة) لقيامهما بالتعدى عليهما بالسب والضرب وإحداث إصابتهما بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهما لخلافات عائلية بينهما.
 

أمكن ضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو وتم بإرشاد أحدهما ضبط (السلاح الأبيض "المستخدم فى التعدى")، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المنوفية

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