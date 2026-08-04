تصعيد إسرائيلي جنوب لبنان.. غارات وقصف مدفعي وتفجيرات في بنت جبيل والنبطية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عمليات تفجير واسعة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، بالتزامن مع تفجير آخر في بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، في إطار تصعيد ميداني شمل قصفًا مدفعيًا وتحركات عسكرية على طول القطاع الجنوبي.

وشهدت المنطقة قصفًا مدفعيًا استهدف بلدة عيتا الجبل وأطراف بلدة حداثا، تزامنًا مع تحليق مكثف للطيران المُسيّر والاستطلاعي في أجواء محافظة النبطية.

كما رُصد قيام الجيش الإسرائيلي بسحب آلية عسكرية كانت قد تعرضت سابقًا لأضرار في منطقة وادي السلوقي.

وفي تطور لاحق، شنت مُسيّرة إسرائيلية غارة استهدفت حي الرويس على أطراف بلدة النبطية الفوقا، بالتزامن مع قصف مدفعي طال بلدة زوطر الشرقية، وسبق ذلك رصد تقدم عدد من دبابات "الميركافا" ترافقها جرافة عسكرية من طراز D9 باتجاه أطراف بلدتي حداثا وعيتا الجبل، حيث أطلقت إحدى الدبابات قذيفة باتجاه أحد المنازل في المنطقة.