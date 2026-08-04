وزير الصحة يشدد على سرعة البدء الفعلي لتنفيذ المدينتين الطبيتين بالعاصمة والعلمين

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مجموعة Inventure وشركة Pizzarotti وشركة CSCEC الصينية لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعي المدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمدينة الطبية بمدينة العلمين، بحضور الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية.

تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة



‎وأكد الوزير أن المشروعين يمثلان نقلة نوعية في تطوير

المنظومة الصحية المصرية، إذ يسهمان في تقديم خدمات وقائية وعلاجية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، ويدعمان جهود الدولة في تطوير التعليم الطبي من خلال إنشاء معاهد ومراكز تدريب حديثة ورفع كفاءة الكوادر الطبية.

‎وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع استعرض الرسومات الهندسية والمخطط العام للمشروعين، اللذين يشملان مناطق طبية وإدارية وتعليمية وتدريبية ومستشفيات تخصصية مجهزة بأحدث النظم، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للرعاية الصحية المتخصصة والبحث والتعليم الطبي

‎وشدد الوزير على ضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة للبدء في التنفيذ وفق الجداول الزمنية المحددة مع المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز، مؤكدًا أن المشروعين سيسهمان في جذب المرضى من داخل المنطقة وخارجها والارتقاء بجودة الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.