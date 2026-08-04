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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة : مصر تمتلك موارد طبيعية واستشفائية متميزة يجب استغلالها

وزيرا الصحة والتنمية
وزيرا الصحة والتنمية
عبدالصمد ماهر

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الاجتماع الثالث للمجلس الوطني للسياحة الصحية، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط وعدد من السفراء وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية وتعزيز مكانة مصر كمقصد إقليمي ودولي في هذا المجال.


منظومة متكاملة وآمنة للتواصل الرسمي

وأكد الوزير أن مصر تمتلك موارد طبيعية واستشفائية متميزة يجب استغلالها لتعزيز تنافسيتها، مشيرًا إلى أن المنصة الوطنية للسياحة الصحية «Tour 4 Cure»  ستوفر منظومة متكاملة وآمنة للتواصل الرسمي مع مقدمي الخدمة ونظامًا لتقييمها، بما يضمن الشفافية ويرفع جودة الخدمات ويحمي المرضى من الممارسات غير القانونية. ودعا إلى تعزيز التعاون مع السفارات المصرية بالخارج للترويج للإمكانات العلاجية والاستشفائية المصرية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الوزارة تمتلك قطاعًا لصون المحميات الطبيعية، يمكن أن يكون شريكًا رئيسيًا في دعم جهود المجلس الوطني للسياحة الصحية، من خلال التنسيق المشترك لحصر وتحديد المناطق التي تتمتع بالمقومات الطبيعية والاستشفائية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من هذه الموارد وإدراجها ضمن خريطة السياحة الصحية، وفقًا لمعايير الاستدامة والحفاظ على البيئة.
‏‎واستعرض الدكتور عمرو صدقي الأمين العام للمجلس خريطة الموارد الطبيعية والاستشفائية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات فريدة وتنافسية علمية وطبية تؤهلها لتكون من أبرز المقاصد العالمية، وأن المجلس يواصل العمل على تعظيم الاستفادة منها ضمن رؤية متكاملة

وزير الصحة والسكان التنمية المحلية وزير التخطيط الوزارات الاستراتيجية الوطنية للسياحة الصحية Tour 4 Cure

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