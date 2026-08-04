قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا يوجه رسالة وداع مؤثرة لسيف الدين الجزيري بعد رحيله عن الزمالك
كيف تحمي نفسك من الزلزال؟
الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما
وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: وفيات مقاومة الميكروبات قد تصل إلى 50 مليونا بحلول 2050

وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار
الديب أبوعلي

حذر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، من التداعيات المتزايدة لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مؤكدا أن سوء استخدام المضادات الحيوية أصبح أحد أبرز التحديات التي تواجه النظم الصحية عالميا، وقد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الوفيات بصورة كبيرة خلال السنوات المقبلة إذا لم يتم التعامل معه وفق أسس علمية.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في ورشة العمل الدولية حول التهديدات الفيروسية الناشئة والاستجابة لفيروسي إيبولا وهانتا، التى نظمتها النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور مجدى حسن النقيب العام، اليوم، الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع المركز الدولي للصحة الواحدة بجامعة بدر.

وأكد عبد الغفار، أن الدولة المصرية تتبنى نهج "الصحة الواحدة" باعتباره إطارا متكاملا للتعامل مع التحديات الصحية والبيئية والبيطرية، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية متسارعة تؤثر بصورة مباشرة على انتشار الأمراض المعدية.

وأوضح الوزير، أن التغيرات المناخية، بما تشمله من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، وحدوث فيضانات وأعاصير وزلازل، لم تعد تمثل تحديا بيئيا فقط، وإنما أصبحت عاملا مؤثرا في ظهور وانتشار الأمراض، وهو ما دفع الدولة المصرية إلى تبني استراتيجية وطنية للصحة الواحدة منذ أربع سنوات، يتم تنفيذها بالتنسيق بين مختلف الجهات والوزارات المعنية.

وأشار إلى أن نحو 60% من الأمراض المعدية التي تصيب الإنسان تعود في الأصل إلى مصادر حيوانية، فيما ترتفع النسبة إلى 75% بالنسبة للأمراض المستجدة التي تظهر لأول مرة، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى ظهور خمسة أمراض جديدة سنويا، من بينها ثلاثة أمراض تنتقل من الحيوان إلى الإنسان نتيجة التحورات الفيروسية والتغيرات البيئية.

سوء استخدام المضادات الحيوية

وأضاف أن التعامل مع هذه التحديات يتطلب تكاملا بين قطاعات الصحة البشرية والطب البيطري والبيئة، خاصة أن العديد من الفيروسات تبدأ في الحيوانات قبل انتقالها إلى الإنسان، وهو ما يجعل الاكتشاف المبكر والرصد المستمر من أهم أدوات الوقاية.

وفي حديثه عن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، سواء من خلال الحصول عليها دون وصفة طبية أو استخدامها لعلاج الأمراض الفيروسية مثل نزلات البرد والإنفلونزا، يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم المشكلة، موضحا أن المضادات الحيوية لا تؤثر على الفيروسات، وأن الإفراط في استخدامها يؤدي إلى تكوين سلالات بكتيرية مقاومة للعلاج، وهو ما ينعكس على قدرة الأطباء على علاج الحالات الحرجة داخل المستشفيات وغرف العمليات والرعاية المركزة.

وكشف الوزير أن الإحصاءات الدولية تشير إلى وفاة مليون و27 ألف شخص سنويا بسبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، مع توقعات بارتفاع هذا الرقم إلى 50 مليون وفاة بحلول عام 2050 إذا استمرت معدلات الاستخدام غير الرشيد للمضادات الحيوية، مؤكدا أن العالم بدأ بالفعل في تشديد الرقابة على استخدام هذه الأدوية سواء في القطاع الصحي أو في مجالات الإنتاج الحيواني والتسمين.

وتطرق وزير الصحة إلى الوضع الوبائي العالمي لبعض الفيروسات الناشئة، موضحا أن فيروس إيبولا لا يزال يتركز في نطاقات جغرافية محددة بجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأن ارتفاع معدل الوفيات الناتج عنه، والذي يقترب من 50%، يرتبط بظروف الرعاية الصحية والنزاعات في تلك المناطق، مشيرا إلى أن السلطات الصحية العالمية تتابع الوضع بصورة مستمرة.

كما أشار إلى فيروس هانتا، موضحا أنه ينتقل عن طريق القوارض، وأن الجهات الصحية تتابع الحالات التي ظهرت في بعض المناطق حول العالم، مؤكدا أن هذه الفيروسات لا تمثل في الوقت الحالي انتشارا وبائيا عالميا، وأنها تخضع للمتابعة والرصد المستمر.

وأكد الوزير أن مصر تمتلك منظومة متكاملة للرصد الوبائي، وأن منظومة الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمنافذ المختلفة تعمل على متابعة القادمين من المناطق التي تشهد انتشارا لبعض الأمراض، بما يضمن سرعة التعامل مع أي حالات مشتبه بها والحفاظ على استقرار الوضع الصحي داخل البلاد.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار على أن تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة" يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الصحي في مصر، من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات المعنية، ودعم نظم الترصد والاستجابة السريعة، والتوسع في برامج التوعية بالاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بما يسهم في الحد من مخاطر الأمراض المعدية وحماية صحة المواطنين.

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان الميكروبات المضادات الحيوية النقابة العامة للأطباء البيطريين وزير الصحة التهديدات الفيروسية إيبولا هانتا الأمراض المعدية التغيرات المناخية الفيروسات نقابة الأطباء البيطريين الأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

هيفاء وهبى تثير الجدل بإطلالات جريئة|شاهد

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالات جريئة | شاهد

فيروس نادر

بعد أول إصابة.. فيروس بوربون يثير مخاوف في نيويورك.. لا علاج ولا لقاح

طريقة عمل الكشك الصعيدي..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل الكشك الصعيدي

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد