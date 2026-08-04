الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات

أعلن الأولمبياد الخاص المصري عن إطلاق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن (35 عامًا فأكثر)، في خطوة جديدة تعكس التزامه بتوفير فرص ممارسة الرياضة لجميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية، وتعزيز مفهوم الرياضة مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وتنطلق المرحلة الأولى للمركز في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، على أن يتم التوسع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليشمل عددًا أكبر من المحافظات، بما يضمن وصول الخدمات الرياضية إلى أكبر شريحة من اللاعبين على مستوى الجمهورية.

ويهدف المركز إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة للاعبين، والارتقاء بجودة حياتهم من خلال برامج تدريبية ورياضية منتظمة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تنمية المهارات الحركية، وتعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم أن الرياضة حق مستمر لكل لاعب في جميع مراحل عمره.

كما يسعى المركز إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة تساعد اللاعبين على الاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي، وتدعم التواصل الاجتماعي بينهم، بما ينعكس إيجابًا على صحتهم البدنية والنفسية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور باسم محمد التهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن إطلاق هذا المركز يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري الهادفة إلى توفير برامج رياضية شاملة ومستدامة لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن رسالة الأولمبياد الخاص لا تتوقف عند إعداد الأبطال للمنافسات الرياضية، بل تمتد إلى تمكين اللاعبين من الاستمرار في ممارسة الرياضة طوال حياتهم.

وأضاف المدير الوطني " بدأنا المرحلة الأولى في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، ولدينا خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات، حتى تصل خدمات المركز إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين وأسرهم، بما يتماشى مع رؤية الأولمبياد الخاص المصري في نشر الرياضة الدامجة وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية."

واختتم تصريحاته " إننا في الأولمبياد الخاص المصري نعمل وفق رؤية واضحة تضع اللاعب في قلب جميع برامجنا، ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولذلك سنواصل تطوير مبادراتنا وبرامجنا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في حركة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي."