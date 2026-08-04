قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ..متى يعود الطلاب للمدارس؟|التعليم تحسم الجدل
عاصفة تهز عرش إنفانتينو.. تمرد داخل فيفا وتحركات لسحب الثقة قبل الانتخابات| تفاصيل
صرف معاشات أغسطس لـ10.3 مليون مستفيد.. الخدمات الجديدة المقدمة من التأمينات الاجتماعية
جنرال موتورز تخسر رهانها على Apple CarPlay في سياراتها
الأهلي يوقع اتفاقية رعاية مع شركة مياه لمدة 4 سنوات
الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات
حسين لبيب يشكر سفير الإمارات ويؤكد: نتطلع لتعزيز التعاون الرياضي العربي
لا تتوقف.. غارات من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
وزير الخزانة: أمريكا وإيران قد تتوصلان إلى اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم أو غدا
حمزة عبد الكريم يقنع برشلونة.. ويغير حسابات النادي في الميركاتو
تأكيدا لصدى البلد.. خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام إلى 225 درجة في الجيزة
صعود أم هبوط جديد؟ .. تفاصيل سعر الذهب اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأولمبياد الخاص المصري يطلق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن في ثلاث محافظات

مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن
مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن
علا محمد

أعلن الأولمبياد الخاص المصري عن إطلاق مركز التدريب الرياضي للاعبين كبار السن (35 عامًا فأكثر)، في خطوة جديدة تعكس التزامه بتوفير فرص ممارسة الرياضة لجميع اللاعبين بمختلف المراحل العمرية، وتعزيز مفهوم الرياضة مدى الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية.

وتنطلق المرحلة الأولى للمركز في ثلاث محافظات هي القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، على أن يتم التوسع تدريجيًا خلال الفترة المقبلة ليشمل عددًا أكبر من المحافظات، بما يضمن وصول الخدمات الرياضية إلى أكبر شريحة من اللاعبين على مستوى الجمهورية.

ويهدف المركز إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والصحة العامة للاعبين، والارتقاء بجودة حياتهم من خلال برامج تدريبية ورياضية منتظمة تتناسب مع قدراتهم واحتياجاتهم، إلى جانب تنمية المهارات الحركية، وتعزيز الثقة بالنفس والاستقلالية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وترسيخ مفهوم أن الرياضة حق مستمر لكل لاعب في جميع مراحل عمره.

كما يسعى المركز إلى توفير بيئة رياضية آمنة ومحفزة تساعد اللاعبين على الاستمرار في ممارسة النشاط الرياضي، وتدعم التواصل الاجتماعي بينهم، بما ينعكس إيجابًا على صحتهم البدنية والنفسية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور باسم محمد التهامي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، أن إطلاق هذا المركز يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الأولمبياد الخاص المصري الهادفة إلى توفير برامج رياضية شاملة ومستدامة لجميع اللاعبين، مشيرًا إلى أن رسالة الأولمبياد الخاص لا تتوقف عند إعداد الأبطال للمنافسات الرياضية، بل تمتد إلى تمكين اللاعبين من الاستمرار في ممارسة الرياضة طوال حياتهم.

وأضاف المدير الوطني " بدأنا المرحلة الأولى في القاهرة والإسكندرية وبورسعيد، ولدينا خطة للتوسع خلال الفترة المقبلة في عدد من المحافظات، حتى تصل خدمات المركز إلى أكبر عدد ممكن من اللاعبين وأسرهم، بما يتماشى مع رؤية الأولمبياد الخاص المصري في نشر الرياضة الدامجة وتحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية."

واختتم تصريحاته " إننا في الأولمبياد الخاص المصري نعمل وفق رؤية واضحة تضع اللاعب في قلب جميع برامجنا، ونؤمن بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان، ولذلك سنواصل تطوير مبادراتنا وبرامجنا بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، ويعزز من مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في حركة الأولمبياد الخاص على المستويين الإقليمي والدولي."

الأولمبياد الخاص المصري الخاص المصري مركز التدريب الرياضي كبار السن ممارسة الرياضة بيئة رياضية الأولمبياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

الخبز السياحي والفينو

بالزيادات الرسمية والأوزان الجديدة.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار التموين أغسطس 2026

أرشيفية

العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على القاضى المزيف

ترشيحاتنا

النجم رامي عياش

رامي عياش يستعد لإحياء حفل ضخم في الساحل الشمالي

شيرين

شيرين عبدالوهاب تواصل البروفات استعدادًا لحفلها بالساحل الشمالي |صور

المهرجان القومي للمسرح

الليلة على مسرح السامر.. عرض من هوامش الجبرتي ضمن المهرجان القومي للمسرح

بالصور

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر
علامات تدل على أن طفلك يعاني من قلق العودة إلى المدرسة.. استشاري يفسر

شاهد أغرب سيارة في العالم.. تسير على الأقدام بدلا من العجلات

سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا
سيارة أدريان روشكا

منها الصداع والدوخة.. 7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء
7 علامات صامتة لنقص الحديد عند النساء

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد