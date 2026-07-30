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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مايا مرسي: ندعم الأولمبياد الخاص ونضع إمكانيات الوزارة لإنجاح الألعاب الإقليمية 2026

مايا مرسي
مايا مرسي
نتيجة الثانوية العامة 2026

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، دعم الوزارة لمسيرة الأولمبياد الخاص المصري، وترجمة توجيهات القيادة السياسية إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق طموحاتهم وإبراز قدراتهم في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الرياضي.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتشرف برعاية المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026 "رياضات الأداء"، إلى جانب صندوق "قادرون باختلاف" وصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، مؤكدة وضع جميع إمكانيات الوزارة من أجل خروج البطولة بالصورة التي تليق باستضافة مصر لفعالياتها.

من جانبه، توجه المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بخالص الشكر والتقدير للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لرعاية الوزارة فعاليات المرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026، مشددًا على أن المرحلة الثانية تضم رياضات الأداء، وهي الفروسية، والجمباز الإيقاعي، والجمباز الفني، ورفع الأثقال، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 23 سبتمبر المقبل.

وأكد رئيس الأولمبياد الخاص المصري أن المرحلة الثانية، التي تستضيفها مصر، تشهد مشاركة 13 دولة، بمشاركة 114 لاعبًا ولاعبة في المنافسات، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خبرات تنظيمية متراكمة وبنية رياضية متطورة، بما يسهم في نجاح التنظيم، فضلًا عن استعداد أبطال مصر لحصد المراكز الأولى.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة.

وتناول اللقاء بحث استعدادات استضافة مصر للمرحلة الثانية من الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص 2026 "رياضات الأداء"، ورعاية وزارة التضامن الاجتماعي للفعالية.

الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مصر

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