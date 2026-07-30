ارتفاع وفيات موجات الحر في ألمانيا إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 10 آلاف

أظهرت تقديرات صادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، أن نحو 9800 شخص توفوا لأسباب مرتبطة بموجات الحر في ألمانيا حتى 19 يوليو الجاري، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ بدء إصدار هذه التقديرات عام 2016.

وأوضح المعهد، في تقريره الأسبوعي، أن عدد الوفيات المرتبطة بالحر تجاوز بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ نحو 8900 وفاة والمسجل في عام 2018.

وأضاف أن معظم الوفيات سُجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، كما كانت الوفيات بين النساء أعلى من الرجال، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع نسبة النساء ضمن الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وأشار المعهد إلى أن الحرارة الشديدة نادرًا ما تكون السبب المباشر للوفاة، لكنها تؤدي في الغالب إلى تفاقم أمراض قائمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين والكلى.

ولفت إلى أن الحرارة لا تُدرج عادةً كسبب للوفاة في شهادات الوفاة، ولذلك لا تظهر مباشرة في الإحصاءات الرسمية، إذ تُحتسب الوفيات المرتبطة بالحر من خلال مقارنة عدد الوفيات خلال الأسابيع شديدة الحرارة مع العدد المتوقع في الفترات ذات درجات الحرارة المعتادة.