قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تمرد داخل الجيش الإسرائيلي.. أكثر من 100 جندي وقائد يغادرون قاعدة سديه تيمان
أبو العينين: القيادة السياسية قادرة على حماية أمن مصر.. ونثق في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل بحكمة وحسم مع حادث ميناء دمياط
نبيل فهمي يستنكر استهداف سفينتين بدمياط.. ويحذر من محاولات جبانة لتوسيع الصراع
سداد مخالفات المرور أونلاين 2026.. خطوات الاستعلام والدفع بسهولة
اخبار السيارات | نيسان جوك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد.. أودي Q9 موديل الرياضية.. ميتسوبيشي باجيرو تظهر لأول مرة
تظلمات الثانوية العامة 2026.. الرسوم والخطوات والأوراق المطلوبة ومتى تُسترد قيمة الطلب؟
محمد عبد المنعم يعود لتدريبات نيس.. والنادي : «المصري بتاعنا رجع»
مفاجأة مدوية.. آرني سلوت يدخل حسابات الأهلي السعودي
التعليم تنفي إعلان جدول امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2026..وتؤكد:انتظروه قريبا
التعليم تحسم الجدل بشأن مريم.. هذا ما كشفته مراجعة ورقة الإجابة
متغيرات سوق العمل تعيد رسم خريطة كليات القمة.. هل انتهى عصر التنسيق التقليدي؟
آخر موعد للتقديم في جامعة القاهرة الأهلية.. الأسعار رسمياً
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع وفيات موجات الحر في ألمانيا إلى مستوى قياسي يقدر بنحو 10 آلاف

موجات الحر
موجات الحر
أ ش أ
نتيجة الثانوية العامة 2026

أظهرت تقديرات صادرة عن معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة، اليوم الخميس، أن نحو 9800 شخص توفوا لأسباب مرتبطة بموجات الحر في ألمانيا حتى 19 يوليو الجاري، في أعلى حصيلة يتم تسجيلها منذ بدء إصدار هذه التقديرات عام 2016.

وأوضح المعهد، في تقريره الأسبوعي، أن عدد الوفيات المرتبطة بالحر تجاوز بالفعل الرقم القياسي السابق البالغ نحو 8900 وفاة والمسجل في عام 2018.

وأضاف أن معظم الوفيات سُجلت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 عامًا فأكثر، كما كانت الوفيات بين النساء أعلى من الرجال، وهو ما أرجعه إلى ارتفاع نسبة النساء ضمن الفئات العمرية الأكبر سنًا.

وأشار المعهد إلى أن الحرارة الشديدة نادرًا ما تكون السبب المباشر للوفاة، لكنها تؤدي في الغالب إلى تفاقم أمراض قائمة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والرئتين والكلى.

ولفت إلى أن الحرارة لا تُدرج عادةً كسبب للوفاة في شهادات الوفاة، ولذلك لا تظهر مباشرة في الإحصاءات الرسمية، إذ تُحتسب الوفيات المرتبطة بالحر من خلال مقارنة عدد الوفيات خلال الأسابيع شديدة الحرارة مع العدد المتوقع في الفترات ذات درجات الحرارة المعتادة.

معهد روبرت كوخ الألماني للصحة العامة موجات الحر الحرارة الشديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميناء دمياط

الحكومة: هجوم ميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الخميس 30 يوليو 2026

وزير الصحة

حركة وكلاء وزارة الصحة.. مصدر يكشف موعد إعلانها وأبرز الملامح

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بشأن الراسبين في الرياضيات البحتة أو التطبيقية بنتيجة الثانوية العامة

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ من 65%.. مؤشرات تنسيق كلية الفنون الجميلة 2026

صورة ارشيفية

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها

جون ادورد

مهيب ينفعل بسبب جون إدوارد: فلوس بيزيرا وشيكو بانزا والدباغ راحت فين؟

وزير التربية والتعليم

«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026

ترشيحاتنا

أفلام شهر أغسطس

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

بسمة بوسيل تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف

تثير الجدل بـ كاش مايوه شفاف.. إطلالة جديدة لـ بسمة بوسيل

سكودا اوكتافيا

أسعار سكودا أوكتافيا المستعملة في مصر

بالصور

ظافر العابدين لـ"صدى البلد": افتتاح "صوفيا" في عمان السينمائي شرف والفيلم يبرز قيمة التعايش والسلام

ظافر العابدين
ظافر العابدين
ظافر العابدين

الست لما والجواهرجي.. السينمات تستقبل أفلام شهر أغسطسl تعرف عليها

أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس
أفلام شهر أغسطس

العرابي لـ صدي البلد: مصر تتحرك باتزان استراتيجي في عالم مضطرب.. القضية الفلسطينية في قلب تحركنا

السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ
السفير محمد العرابي، عضو مجلس الشيوخ

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

فيديو

مجاميع الفنانين

من 50% إلى النجومية.. مجاميع الفنانين في الثانوية العامة تثير الجدل

حفل طلاق

فيديو جديد لشروق طليقة دكتور فود يشعل الجدل.. هل تستعد لحفل طلاقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

المزيد