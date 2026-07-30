محافظ قنا يكرم أوائل المعاهد الثانوية الأزهرية

كرم اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أوائل المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، تقديرًا لتفوقهم الدراسى، وتحفيزًا لهم على مواصلة مسيرة النجاح والتميز، بحضور الشيخ زين العابدين علي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة قنا الأزهرية، وأولياء أمور الطلاب المكرمين.

وأعرب محافظ قنا، عن خالص تهانيه للطلاب المتفوقين وأسرهم، مؤكدًا أن هذا التفوق هو ثمرة الجد والاجتهاد، ويعكس ما تبذله الأسر والمعلمون من جهود في دعم أبنائهم وتحفيزهم على التميز، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم التعليمية.

كما وجه محافظ قنا، الشكر والتقدير للإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومنطقة قنا الأزهرية، وجميع المعلمين والقائمين على العملية التعليمية، لما يبذلونه من جهود مخلصة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أفضل النتائج، مؤكدًا أن نجاح الطلاب هو ثمرة تعاون وتكامل بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.

وجاءت قائمة أوائل المعاهد الأزهرية بمحافظة قنا للعام الدراسي 2025/2026 على النحو التالي:

أولًا: القسم العلمي

الزهراء محمود حسنى، معهد قنا النموذجي.

ملك محمود عبد المجيد محمد.

الزهراء أحمد إبراهيم.

أمنية جمال محمد، مركز فرشوط.

ملك أحمد محمود، مركز قوص.

ثانيًا: القسم الأدبي

إسراء محمد ثابت، معهد فتيات الشيخ الصغير.

منة رؤوف رشاد علي، معهد المحاززة.

عزة محمد عبيد، معهد نجع سندل.

إيمان عبد العاطي عطية محمود، معهد قصر بخانس.

أميرة عبد المنعم محمد، معهد الشيخ عبد الرحيم الخولي.

ثالثًا: القسم الأدبي"كفيف"

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم، معهد المحاززة.



