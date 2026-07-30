"تموين قنا"يضبط مصنعًا يغش العسل الأسود ويتحفظ على7 أطنان سكر ومعدات تصنيع

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، بناء على توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، من ضبط مصنع لإنتاج العسل الأسود، لغشه المنتج بإعادة صهر السكر مرة أخرى.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، حملة تفتيشية مكبرة أسفرت عن ضبط مصنع لإنتاج العسل الأسود يقوم بممارسات غير قانونية وإعادة صهر السكر وتصنيعه لإدخاله في إنتاج العسل الأسود بغرض الغش والتدليس على المستهلكين بالمخالفة للضوابط والمواصفات القياسية.

وعلى الفور، تم التحفظ على 7 أطنان من السكر وكافة أدوات الإنتاج والكميات المضبوطة داخل المصنع، وحرر بالواقعة المحضر القانوني اللازم، وتمت إحالتها إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات حيال المخالفين.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التموين بقنا، مواصلة الحملات الرقابية المفاجئة وعدم التهاون مع أي تجاوزات تمس جودة السلع أو سلامة الغذائية المقدمة للمواطنين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتصدي بكل حسم لمحاولات الاحتكار والغش التجاري.



جاءت الحملة تحت إشراف حسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورجال إدارة التموين والرقابة التموينية بنجع حمادي، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي برئاسة حسين زمقان، وهيئة سلامة الغذاء.



